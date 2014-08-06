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۱۵ مرداد ۱۳۹۳، ۱۲:۴۱

سلطانی فر:

دو میلیون نفر در رشته صنایع دستی در کشور مشغول به کار هستند

دو میلیون نفر در رشته صنایع دستی در کشور مشغول به کار هستند

شهرکرد - خبرگزاری مهر: معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری گفت: دو میلیون نفر در رشته صنایع دستی در کشور مشغول به کار هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود سلطانی فر پیش از ظهر چهار شنبه در بازدید از قلعه چالشتر در جریان ششمین سفر استانی رئیس جمهور و هیئت دولت به چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: تولیدات صنایع دستی ایران از مهمترین قطب های تولید دنیا محسوب می شود.

وی افزود: 160 صنایع دستی ایران در جهان شناخته شده هستند.

وی بیان کرد: فرصت های بسیاری برای فن آوری و تولید صنایع دستی وجود دارد و صنایع دستی نیاز ارزی بالایی ندارند زیرا که منابع  استفاده ای آن همه بومی است و این یکی از امتیاز های مهم برای توسعه رشته های صنایع دستی برای ایجاد اشتغال محسوب می شود.

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بیان کرد: فناوری صنایع دستی همه بومی و محلی است و این پتانسیل بالایی برای توسعه صنایع دستی محسوب می شود.

سلطانی فر در ادامه با اشاره به اینکه صنایع دستی اشتغال مولد و پایدارا را سبب می شود، یادآور شد: تولید صنایع دستی را باید با توجه وجود ظرفیت ها بالا توسعه دهیم و صنایع دستی نیاز به بازار و بازار یابی دارد.

وی بیان کرد: اگر بازار و بازار یابی صنایع دستی مورد توجه بیشتر قرار گیرد بسیاری از مشکلات در این حوزه حل خواهد.

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری بیان کرد: دو میلیون نفر در رشته صنایع دستی در کشور مشغول به کار هستند.

کد مطلب 2344457

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