به گزارش خبرنگار مهر، مسعود سلطانی فر پیش از ظهر چهار شنبه در بازدید از قلعه چالشتر در جریان ششمین سفر استانی رئیس جمهور و هیئت دولت به چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: تولیدات صنایع دستی ایران از مهمترین قطب های تولید دنیا محسوب می شود.

وی افزود: 160 صنایع دستی ایران در جهان شناخته شده هستند.

وی بیان کرد: فرصت های بسیاری برای فن آوری و تولید صنایع دستی وجود دارد و صنایع دستی نیاز ارزی بالایی ندارند زیرا که منابع استفاده ای آن همه بومی است و این یکی از امتیاز های مهم برای توسعه رشته های صنایع دستی برای ایجاد اشتغال محسوب می شود.

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بیان کرد: فناوری صنایع دستی همه بومی و محلی است و این پتانسیل بالایی برای توسعه صنایع دستی محسوب می شود.

سلطانی فر در ادامه با اشاره به اینکه صنایع دستی اشتغال مولد و پایدارا را سبب می شود، یادآور شد: تولید صنایع دستی را باید با توجه وجود ظرفیت ها بالا توسعه دهیم و صنایع دستی نیاز به بازار و بازار یابی دارد.

وی بیان کرد: اگر بازار و بازار یابی صنایع دستی مورد توجه بیشتر قرار گیرد بسیاری از مشکلات در این حوزه حل خواهد.

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری بیان کرد: دو میلیون نفر در رشته صنایع دستی در کشور مشغول به کار هستند.