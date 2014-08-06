ضرورت نظارت جدی بر عرضه داروهای مجاز ترک اعتیاد در قم

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین محمد صادق صالحی منش در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان که در تالار امام رضا(ع) استانداری قم برگزار شد با بیان اینکه اعتیاد ریشه بسیاری از معضلات اجتماعی است گفت: کلیه دستگاه‌های مرتبط با این مسئله باید دست به دست هم داده و از تمام توان خود برای ریشه کن کردن این پدیده شوم در استان مقدس قم بهره ببرند.

استاندار قم با بیان این مطلب که همه مسئولان کشور در راستای خدمت به مردم تلاش می‌کنند، بر هماهنگی سازمان‌ها و دستگاه‌های مسئول در امر مبارزه با مواد مخدر تأکید کرد و افزود: در این زمینه باید ضمن خودداری از فعالیت جزیره‌ای، با هماهنگی و حداکثر کارایی به سوی جامعه‌ای عاری از مواد مخدر پیش برویم.

نماینده عالی دولت در استان ضمن اشاره به رشد اقتصادی کشور در سال جاری طبق آمار‌های جهانی، اذعان کرد: با توجه به وجود زمینه‌های اشتغال ایجاد شده، افراد رهایی یافته از این بلای خانمان سوز می‌توانند بعنوان نیروی کار مفید در تولید و افزایش بهره وری اقتصاد استان بکار گرفته شوند.

وی همچنین وجود معضل تکدی‌گری را در زیبایی سیمای شهر بسیار نامناسب عنوان و تصریح کرد: با تشکیل اردوگاه اسکان و جمع آوری این افراد در محل در نظر گرفته شده، ضمن پاکسازی فضای شهر از حضور این افراد در انظار عمومی، از تشکیل باند‌های تکدی‌گری، سارقین و قاچاقچیان مواد مخدر نیز جلوگیری می‌نمائیم.

حجت الاسلام والمسلمین در ادامه با بیان اینکه عرضه هرگونه داروی کنترل اعتیاد باید تحت نظارت دانشگاه علوم پزشکی قم باشد، خاطرنشان کرد: با تشکیل جلسات با مراکز عرضه، عطاری‌ها و مسؤلان اصناف می‌توان از عرضه مواد و داروهایی که مورد تأیید این دانشگاه نمی‌باشد، جلوگیری نمود.

شایان ذکر است اعضای شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان در ابتدای این جلسه از اهم فعالیت‌ها و برنامه‌های صورت گرفته و در دست اجرای سازمان متبوع خود گزارش ارائه نمودند.

