به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس محمدرضا ایزدیان، مدیرکل دفتر توسعه کسب و کار بین المللی معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری با اشاره به تدوین سند راهبرد ملی توسعه صادرات محصولات دانش بنیان برای نخستین بار در کشور اظهار کرد: این سند در مرحله آماده سازی قرار دارد و پس از تایید مراجع ذیربط و نیز معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری به اجرا درمی آید.

وی افزود: در این سند تقسیم کار ملی پیش بینی شده تا از این طریق نقش و وظیفه هر کدام از ارکان نظام فناوری در حوزه صادرات محصولات دانش بنیان مشخص شود و پس از تصویب این سند لازم الاجرا خواهد بود.

ایزدیان با اشاره به تاکیدات معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری بر صادرات محصولات دانش بنیان تصریح کرد: صادرات این محصولات رکن اصلی ما در دفتر توسعه کسب و کار بین المللی معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری است و تمام تلاش مان را برای گسترش صادرات محصولات دانش بنیان خواهیم کرد متعاقبا به موضوع مهم بین المللی شدن بنگاه ها ( مرحله دوم آن پس از صادرات مستقیم بنگاه) خواهیم پرداخت.

شبکه پشتیبان تجارت (TSN)

مدیرکل دفتر توسعه کسب و کار بین المللی معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری با بیان اینکه سازمان توسعه تجارت ایران، وزارت صنعت، معدن و تجارت و دیگر ارکانی که مرتبط با صادرات هستند شبکه پشتیبان صادرات محصولات دانش بنیان را تشکیل می دهند ادامه داد: این شبکه، عمدتا بر توسعه صادرات محصولات در کشور تمرکز دارد که این محصولات به دو بخش محصولات سنتی و جدید و نوظهور که در دو دهه گذشته وارد سبد صادرات شده است تقسیم می شوند.

ایزدیان بیان کرد: ترکیب صادرات کشور از سنتی به سمت صنعتی و خدمات فنی مهندسی تغییر کرده؛ به گونه ای که حدود 15 سال پیش که صادرات خدمات فنی و مهندسی در کشور بسیار ناچیز بود؛ اما امروز بازسازی پالایشگاه ها، توسعه راه ها و ساختمان سازی این بخش در بازارهای امریکای لاتین، افریقا، آسیا و بازارهای پیرامونی جزء افتخارات شرکت های صادر کننده ایرانی استو ترکیب صادرات غیر نفتی به نفع صادرات صنعتی تغییر کرده است.

وی افزود: صادرات محصولات با فن آوری بالا نیز هرچند در ارقام پایین در سبد صادراتی ایران برای نخستین بار قرار گرفته است.

ورود محصولات با فناوری بالا و دانش بنیان به سبد صادرات

مدیر کل دفتر توسعه کسب و کار بین المللی معاونت علمی با اشاره به تغییر ترکیب صادرات در کشور پس از تدوین برنامه سوم توسعه، گفت: اوایل انقلاب، ایران 600 میلیون دلار صادرات کالا به دیگر کشورها داشت؛ اما این عدد سال قبل با احتساب میعانات گازی و خدمات، به حدود 50 میلیارد دلار رسید.

ایزدیان با اشاره به اینکه توسعه صادرات غیرنفتی یکی از تاکیدات همیشگی مقام معظم رهبری است، افزود: ارقام صادرات محصولات دانش بنیان نسبت به این رقم محدود بوده و ایران در آغاز راه قرار دارد ولی با توجه به پیشرفتهایی که در عرضه اقتصاد دانش بنیان داشته ایم امیدواریم در آینده نزدیک سبد صادراتی متنوعی از محصولات دانش بنیان ایرانی داشته باشیم.

وی، عضویت اخیر معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در شورای عالی توسعه صادرات را اتفاق مهمی عنوان کرد و گفت: تجربه 15 ساله تشکیل شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی و نقش آن در هماهنگی ارکان و سیاست های مرتبط با صادرات حاکی از آن است که پیامدهای تصمیمات و سیاست این شورا که از طریق مشارکت بخش خصوصی و دولتی و پس از طی مراحل کارشناسی انجام شده است آن بوده که صادرات ایران از حدود 7/3 میلیارد دلار صادرات کالایی در ابتدای تشکیل این شورا به حدود چهل میلیارد دلار صادرات کالایی رسیده است.

مدیر کل دفتر توسعه کسب و کار بین المللی افزود: امیدواریم با عضویت معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری در این شورا، روند اخذ مصوبات و تصمیمات مرتبط با صادرات دانش بنیان و انجام کار هماهنگی بین دستگاه ها با اختیارات اصل 138 قانون اساسی سرعت گیرد.

ایزدیان، با اشاره به اولین مصوبه شورای عالی توسعه صادرات، تصریح کرد: اختصاص 100 میلیارد تومان از جوایز صادراتی سال 93 به خدمات فنی و مهندسی و کالا و محصولات صنعتی دانش بنیان مهم ترین مصوبه این شورا بود که البته برای اجرایی شدن آن باید آیین نامه و دستورالعمل آن تدوین شود که این کار در سازمان تجارت ایران انجام می گیرد و قرار است نماینده معاونت نیز در تدوین این دستورالعمل ها حضور داشته باشد.

حضور فیزیکی در بازارها

مدیر کل دفتر توسعه کسب و کار بین المللی، ایجاد پایگاه صادرات محصولات دانش بنیان در اربیل عراق را یکی دیگر از اقدامات صورت گرفته عنوان کرد و افزود: همزمان با ایجاد این پایگاه، نخستین نمایشگاه اختصاصی محصولات دانش بنیان ایران نیز برگزار شد.

ایزدیان همچنین تصریح کرد: تفاوت مهمی که بین صادرات سایر محصولات غیر نفتی و دانش بنیان وجود دارد این است که با توجه به اینکه محصولات دانش بنیان یک حرکت جدید در کشور محسوب می شود باید از برنامه های بازاریابی صادراتی دانش بنیان و با فناوری بالا تبعیت کند که از جمله این کارها تغییرات در نحوه ورود به بازارهای صادراتی دانش بنیان است که نیاز است که به صورت مشروط و زمان دار حضور فیزیکی دایمی را در برخی بازارها داشته باشیم.

وی بیان کرد: در حوزه صادرات محصولات دانش بنیان شناخته شده نیستیم و در آغاز راه قرار داریم. از این رو نیاز به تلاش بیشتری برای شناساندن توانایی هایمان در حوزه محصولات دانش بنیان داریم.

سند چهارچوب راهبرد ملی توسعه صادرات محصولات دانش بنیان

مدیر کل دفتر توسعه کسب و کار بین المللی، تصویب سند راهبرد ملی توسعه صادرات محصولات دانش بنیان را راه حل رفع بخش مهمی از مشکلات صادرات محصولات دانش بنیان دانست و با تاکید بر ضرورت اجرایی شدن آن اظهار کرد: سیاستگذاری توسعه صادرات کار پیچیده و چند وجهی است و متغیرها و دستگاه های متنوعی در آن دخالت دارند به همین دلیل باید چارچوبی علمی و تجربه شده باشد تا در ارکان ذیربط هماهنگی، همدلی و همراستایی با یکدیگر ایجاد شود و در واقع در موضوعات افقی و میان بخشی، جداول تقسیم کار ملی ابزار مناسبی است.

وی با اشاره به فلسفه مدیریتی ترسیم شده برای دفتر توسعه کسب و کار بین المللی توسط معاونت امور بین الملل معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، گفت: تاکید ما در این دفتر عمدتا سیاست گذاری، راه اندازی و حصول اطمینان از کارکرد موزون صادرات دانش بنیان توسط شرکت های خدمات پشتیبان صادرات، ارکان موجود نظام فن آوری و ارکان موجود نظام تجاری کشور است.

آثار توسعه صادرات دانش بنیان در 5 تا 10 سال آینده

ایزدیان با اشاره به اینکه صادرات مبحث زمان بری است و باید بین پیامدها، نتایج و خروجی ها تفاوت قائل شد، افزود: انتظار می رود در صورت طراحی درست سیاست های صادراتی در میان مدت و بلندمدت رشد خوبی را در این حوزه شاهد باشیم که بخشی از این حمایت ها و تصمیمات از سوی معاونت علمی و فناوری انجام خواهد شد و برخی دیگر از حمایت ها و سیاست های منابع باید توسط سایر دستگاه های اجرایی تامین شود.

وی، با تاکید بر اینکه صادرات محصولات دانش بنیان برای کشور ضروری است، اظهار کرد: ایجاد اشتغال منابع انسانی تحصیل کرده و افزایش درآمد سرانه ناشی از ارتقای ارزش افزوده صادرات در میان و بلند مدت، تبعات دیگری از پیامدهای توسعه ای اقتصاد دانش بنیان صادرات گرا است.

نقش ایرانیان مقیم خارج در توسعه صادرات محصولات دانش بنیان

مدیر کل دفتر توسعه کسب و کار بین المللی در باره اهمیت کار نخبگان خارج از کشور در حوزه توسعه صادرات محصولات دانش بنیان، گفت: ایرانیان مقیم خارج کشور به عنوان رایزن افتخاری و ملی ما می توانند موثر باشند و نقش مهمی در ترویج نام و نشان ملی ایران و همچنین تصویرسازی مثبت از توانایی های ایران داشته باشند.

ایزدیان در پایان خاطرنشان کرد: بازاریابی محصولات دانش بنیان با فن آوری بالا لزوما با تبلیغات تحریک کننده امکانپذیر نیست بلکه در این حوزه نیاز به روش های دیگر داریم مثلا برگزاری یک پنل علمی و اظهارنظر متخصصین در باره یک محصول دانش بیان موثرتر از تبلیغات مستقیم خواهد بود.

وی افزود: یکی از اولویت های این دفتر، بومی سازی دانش فنی و تدوین راهبردهای بازاریابی با فن آوری بالا برای کشور با توجه به مختصات بازارهای پیرامونی و اقتصاد ملی است.