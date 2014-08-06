کارخانجات استفاده کننده از روغن پالم باید به دستگاه قضایی معرفی شوند

به گزارش خبرنگار مهر، رحمت‌الله حافظی در جریان دومین اجلاس ملی مجمع مشورتی شوراهای اسلامی کلان‌شهرها و مراکز استانها اظهارداشت: با همکاری اعضای شورای شهر در دوره چهارم و همچنین حمایتهای رئیس شورا، کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری پس از سالها در شورا تشکیل شد.

وی افزود: از اولویت‌های کاری کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری می‌توان به موضوعاتی از جمله آلودگی‌های هوا، مواد غذایی و... اشاره کرد که در ابتدای فعالیت کمیسیون اقدام به جمع‌آوری اطلاعات فنی در حوزه سلامت شد.

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران تصریح کرد: در سال گذشته و براساس آمار 2400 مورد مرگ منتصب به آلودگی هوا در تهران داشتیم.

حافظی در ادامه با اشاره به اقدامات انجام شده از سوی کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران گفت: اقدامات خوبی در این حوزه صورت گرفته است که از جمله می‌توان به برگزاری جلسات با صنعت خودروسازان اشاره کرد که قرار شده است دوستان ما در این بخش تعهدات خود را در بخش استانداردسازی انجام دهند.

وی تصریح کرد: در ماههای گذشته گزارشهایی از آلودگی مواد غذایی به شورا ارجاع داده شد که این موضوع در دستور کار قرار گرفت و در نهایت تیمی متشکل از وزارت جهاد کشاورزی، بهداشت، سازمان استاندارد و شورا قرار شد در پایش مواد غذایی کار کنند. حساسیت روی این مشکلات در گذشته به دلیل عدم ارتباط وجود نداشت.

حافظی گفت: یکی از مطالبات کمیسیون سلامت بارکدگذاری مواد غذایی از محل تولید است تا چنانچه محصولی آلوده شود بتوان آن را شناسایی کرد.

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران در ادامه به آلودگی های دیگری نظیر آب اشاره کرد و گفت: موضوعات دیگری از جمله میزان نیترات در آب تهران در چند ماه گذشته در دستور کار کمیسیون قرار گرفت به طوریکه بر اساس استاندارد، نیترات درون آب باید زیر 20 ppm باشد که متأسفانه در برخی از مناطق و محلات این میزان به 48 ppm می‌رسد.

وی به دریاچه ارومیه اشاره کرد و گفت: وضعیت کنونی به دلیل 20 سال حرکت اشتباه است که حاصل آن نگرانی­های کنونی است.

حافظی با بیان اینکه باید این تراژدی را تعمیم به همه جا دهیم گفت: این موارد اتفاقی نیست و باید جلوی آنها گرفته شود.

وی بر لزوم جریان سیاسی ندادن به فعالیت های شورایی تاکید کرد و گفت: کار ما خدماتی است و نباید رنگ سیاسی بگیرد و ما باید در سیاست خود را کنار بکشیم.

عضو شورای شهر تهران تصریح کرد: موضوع دیگری که در کمیسیون به آن پرداخته شده است بحث فضای سبز و کمربند سبز تهران بوده است که از درختان سوزنی تشکیل شده است و این در حالی است که ما در این بخش هزینه کرده‌ایم اما عایدی که انتظار می‌رود ایجاد نشده است.

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران بیان داشت: در حال حاضر انرژی که ما نسبت به سایر کشورها مصرف می‌کنیم 4 برابر است و این در حالی است که باید با دعوت از همراهی مردم در این زمینه اقدامات فرهنگ‌سازی صورت گیرد.

وی استفاده از انرژی‌های پاک، کمبود آب و مشکلات جدی و حیاتی را از دیگر موضوعات در دستور کار کمیسیون سلامت عنوان کرد و گفت: با افزایش دمای کره زمین ما در آینده شاهد معضل کمبود آب خواهیم بود.

حافظی در خصوص استفاده از روغن پالم در مواد غذایی گفت: استفاده این روغن غیرقانونی و کارخانجاتی که از این روغن استفاده می‌کنند باید به مردم و دستگاه قضاء معرفی شوند.

وی تصریح کرد: با مریض شدن یکی از افراد خانواده هزینه سنگینی برای اجتماع دارد از لحاظ اقتصادی و اجتماعی هزینه است بنابراین نباید در موضوع سلامت یک قوه کوتاه بیاییم.