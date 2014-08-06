حجتالاسلام سید مهدی موسوینژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: توسعه صنایع مختلف درا ستان بوشهر به عنوان یکی از مهمترین اقداماتی است که میتواند نقش بسیار مهمی در توسعه استان و رفع مشکلات بیکاری جوانان استان بوشهر داشته باشد و ما نیز در پی اجرای این طرحها در استان بوشهر هستیم.
وی با اشاره به تصویب طرح اجرای پتروشیمی های دشتستان و گناوه در سال 86 خاطرنشان ساخت: این مصوبهها راکد ماند و موانعی در اجرای این طرحها بسیار مهم موجود بود که ما نیز پیگیریهای خود را برای اجرای این طرح ها به کار گرفتیم و به نتایج خوبی در این زمینه دست یافتهایم و امیدواریم در اینده نزدیک شاهد اجرای این دو طرح باشیم.
نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیگیري های صورت گرفته برای تامین سوخت، تامین خوراک و توسعه زیرساختهای این پتروشیمیها در استان بوشهر، افزود: جانمایی این پتروشیمیها صورت گرفته است و اجرای آنها میتواند زمینه ساز توسعه صنایع پائیندستی در استان باشد.
ایجاد اشتغال از مهمترین دستاوردهای پتروشیمی است
وی با اشاره به اخذ مجوزهای لازم از محیط زیست، جهاد کشاورزی، وزارت نفت، منابع طبیعی و دیگر ارگان های مرتبط، تاکید کرد: متاسفانه در گذشته برخی اقدامات و موازیکاریها باعث مشکلاتی شده بود و دوبارهکاری را در این طرح ها شاهد بودیم.
موسوینژاداضافه کرد: با پیگیری های صورت گرفته و برگزاری نشستهای متعدد با بانکهای عامل و وزارت اقتصاد، زمینه پرداخت تسهیلات بانکی به این طرح فراهم شده است و در صورت انعقاد قرارداد، میتوان تسهیلات لازم را پرداخت کرد.
وی از ایجاد اشتغال به عنوان یکی از مهمترین مزایای اجرای این طرح در استان بوشهر نام برد و بیان داشت: فارغالتحصیلان رشتههای مرتبط با این صنایع میتوانند به خوبی در این صنایع به کار مشغول شوند.
رئیس مجمع نمایندگان استان بوشهر در مجلس شورای اسلامی در ادامه به دیگر اقدامات صورت گرفته برای بهبود وضعیت اشتغال در استان اشاره کرد و ادامه داد: نشستهای متعددی را در این زمینه در پایتخت و همچنین در استان داشتهایم و امیدواریم شاهد ارائه تسهیلات مناسب به کارآفرینان باشیم.
توسعه زیرساختهای آب در شهرستان دشتستان
وی در ادامه به نشست خود با دکتر طیبنیا وزیر اقتصاد و امور دارایی اشاره کرد و بیان داشت: برخی از مسائل و مشکلات استان بوشهر و همچنین برخی از موضوعات مهم کشوری در این نشست مورد بحث قرار گرفت و این نشست خروجی خوبی داشت.
موسوی نژاد با اشاره به تلاش برای توسعه زیرساختهای آب در شهرستان دشتستان با حمایت وزارت اقتصاد و تخصیص اعتبارات لازم، افزود: مالیات شرکت تعاونی مرزنشینان شهرستان دشتستان نیز از جمله مشکلاتی بود که در این نشست مورد بحث و گفتگو قرار گرفت.
وی همچنین به وجود برای از مشکلات کار آفرینان اشاره کرد و بیان داشت: برخی از کارآفرینان و تعاونیها که برای ایجاد اشتغال اقدام به دریافت تسهیلات کردهاند با مشکلاتی برای بازپرداخت آن مواجه شدهاند که پیگیری کردهایم که استمهال لازم برای انها در نظر گرفته شود.
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