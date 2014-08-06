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۱۵ مرداد ۱۳۹۳، ۱۶:۰۲

حجت الاسلام خدایی:

خبرگزاری مهر در زنجان صداقت رسانه ای خود را حفظ کرده است

خبرگزاری مهر در زنجان صداقت رسانه ای خود را حفظ کرده است

زنجان -خبرگزاری مهر: مدیر کل تبلیغات اسلامی استان زنجان، با اشاره به اینکه خبرگزاری مهر زنجان صداقت رسانه ای خود را حفظ کرده است گفت: خبرگزاری مهر به رغم وجود تمام تنگناها و مشکلات روند صعودی داشته است.

حجت الاسلام اذن الله خدایی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: خبرگزاری مهر زنجان در انعکاس اخبار بسیار امین بوده و همیشه در راستای منافع مردم قلم زده است.

وی اظهار داشت: وضعیت خبرگزاری ها در انعکاس اخبار بسیار مطلوب است.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان زنجان گفت: دیدگاه خبرگزاری مهر در اطلاع رسانی در حوزه دینی و فرهنگی بسیار قابل ستایش است و در این میان باید این اطلاع رسانی توسط این رسانه روز به روز تقویت شود.

حجت الاسلام خدایی با بیان اینکه خبرنگاران نقش تاثیرگذار و مهم در زمینه توسعه فعالیت های بحش های مختلف دارند گفت: خبرنگاری یک شغل است که باید خبرنگار ذوق و استعداد داشته باشدو باید یک دوره تخصصی را گذرانده باشد و برای قلم زدن خود احساس مسئولیت کند.

وی در ادامه تاکید کرد: خبرنگار باید مخاطب شناس  و روابط عمومی بالایی داشته باشد و بتواند با تمام اقشار جامعه ارتباط برقرار کند.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان زنجان افزود: خبرنگاران با سلاح قلم در توسعه همه جانبه کشور فعالیت می کنند.

حجت اسلام خدایی یاد آورشد: خبرنگاران باید در یک فرایند مناسب با حفظ اصول خبری و اطلاع رسانی نسبت به توسعه جامعه اقدام کنند.

 

کد مطلب 2344545

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