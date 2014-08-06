وظیفه آموزش و پرورش کشف استعدادهای دانش آموزان است

یوسف دانشور در گفتگو با خبرنگار مهر، ربا اشاره به اهمیت زیبایی و هنر اظهار داشت: خداوند خالق زیبایی ها است و کسی که خالق زیبایی ها باشد، مورد تایید حضرت حق می باشد و به طور مثال خوش نویسی هنری است که هرکسی که دارا به این هنر است و زمانی که مطلبی را می نگارد زیبایی خاصی داشته و اگر این هنر اتصال و ارتباط با خدا پیدا کند نمایانگر زیبایی خاصی می شود.



یوسف دانشور در ادامه افزود : زیبایی را باید ترسیم کرد و هر آنچه که روح خدایی داشته باشد جاودانه و ماندگار می شود و ارتباط با خدا باعث می شود که مرگ هم مقدس شود به گونه ای که فردی می رود تا در راه خدا جهاد کند و ترسی از مرگ نداشته و به درجه علو شهادت می رسد.



وی گفت : بسیاری از افراد هنر داشتند اما در گذر زمان به فراموشی سپرده شده اما آثار شاعرانی همچون حافظ ، مولانا ، محتشم و ...به فراموشی سپرده نشده و دستخوش تغییرات نشده اند چرا که رنگ خدایی دارند و در خاطره ها سپرده می شوند.



همچنین وی خاطر نشان کرد: تمامی تفکر ما در آموزش و پرورش این است که بتوانیم کارهای هنری را با خدا گره بزنیم و اگر این کار را انجام دهیم آثار جاودانه و ماندگار خواهند بود و اگر رنگ و بوی شخصی داشته باشد از بین می رود و از وحدت باید به کثرت برسیم.



معاونت فرهنگی و هنری اداره کل آموزش و پرورش استان البرز هنر اسلامی را برخواسته از دین خواند و عنوان کرد : هنرهای اسلامی این چنینی ذهن انسان را به جستجو وا می دارد ولی پاسخ نهایی را بدان نمی دهد تا انسان خود به سراغ کامل ترین پاسخ که هم قرب الهی است به واسطه بال های هنر و زیبایی به سوی آن بشتابد.



این مسئول یادآور شد: هنر اسلامی مانند همه انواع هنرهای مقدس واجب سادگی و خصوصیت تهی است که عرفا فقه معنوی می گویند و ازلی و ابدی بوده و هنر فرا زمان ویژگی آن است و اینگونه است که آثار مولانا ، حافظ و... پاسخگوی نیاز مخاطبان هستند.



وی بااشاره به البرز ، استان زرخیز ، دانش آموزان این استان را طلا و زرهای آن خطاب کرد و تصریح کرد: شعار ما در البرز این نیست که فقط هزار تا هنر داشته باشیم ما 416 هزار دانش آموز در البرز داریم و خداوند در هرکدام از این ها هنری قرار داده و وظیفه ما کشف این هنرهای می باشد و سال گذشته نفره مسابقات فرهنگی و هنری اعزام شدند اما امسال بالغ بر 80 نفر اعزامی به مسابقات فرهنگی و هنری در سطح کشور داریم.



این مسئول در پایان یادآور شد: جشنواره توزیع جوایز سی و دومین دوره مسابقات فرهنگی و هنری و چهاردهمین دوره مسابقات پرسش مهر استان البرز یادواره سال حماسه سیاسی ، حماسه اقتصادی با حضور اولیاء دانش آموزان و دانش آموزان حائز رتبه در کانون استانی شهید فهمیده برگزار شد.