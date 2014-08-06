به گزارش خبرنگار مهر، یکی از سیاست های کلان صنعت گاز ایران در اختیار گرفتن سهمی حدود 10 درصدی از تجارت جهانی گاز با صادرات گاز از مسیر خط لوله و محوله‌های ال.ان.جی است



از این رو ایران با در اختیار داشتن حدود 34 تریلیون مترمکعب گاز به عنوان بزرگترین دارنده این حامل انرژی پاک، صادرات گاز طبیعی به کشورهای اروپایی، حاشیه جنوبی خلیج فارس و شبه قاره هند را در دستور کار قرار داده است.



حمید رضا عراقی در تشریح مهمترین قراردادهای صادرات و واردات گاز طبیعی ایران، گفت: هم اکنون جمهوری اسلامی ایران از ترکمنستان و جمهوری آذربایجان گاز وارد و به ترکیه، ارمنستان و جمهوری نخجوان گاز صادر می کند.



مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران حجم صادرات سالانه گاز طبیعی به ترکیه را 10 میلیارد متر مکعب عنوان کرد و افزود: در حال حاضر قرارداد صادرات گاز به پاکستان انجام شده و اما هنوز به مرحله اجرا نرسیده است.



به گزارش سایت مجلس، معاون وزیر نفت در خصوص آخرین وضعیت آغاز صادرات گاز طبیعی به عراق هم توضیح داد: از سال اینده صدور گاز به این کشور همسایه آغاز می شود.



این مقام مسئول درباره زمان بندی صادرات گاز به عراق توضیح داد: با عملیاتی شدن قرارداد، در سه سال اول 4 تا 7 میلیون مترمکعب در روز، در دو سال بعد آن حدود 15 میلیون مترمکعب در روز و از سه سال بعد از آن روزانه 25 میلیون مترمکعب گاز به عراق صادر می شود.



عراقی با اشاره به مذاکرات وزیر نفت ایران با مسئولان عمانی برای فروش گاز به این کشور، بیان کرد: برنامه وزارت نفت این است که از هرجا می تواند گاز وارد کند و به هرجا می تواند صادر کند و این کار با درنظر گرفتن شرایط بین المللی و قیمت ها دارد.



مدیر عامل شرکت ملی گاز همچنین با بیان اینکه بر اساس جدول و سقف مشخصی که صورت جلسه شده یا گاز یا سوخت میان تقطیر به نیروگاهها تحویل داده شد، خاطرنشان کرد: از 5 ماهه ابتدای سال جاری 40 درصد بیشتر نسبت به سال گذشته به نیروگاه‌ها گاز دادیم و این به معنای آن است که سوخت مایع کمتری توسط نیروگاه‌ها مصرف شده است.



به گزارش مهر، ایران و عمان در دور جدید مذاکرات خود در تهران به توافق‌های جدیدی دست یافته‌اند به طوری‌که با دستور بیژن زنگنه وزیر نفت ایران مطالعات و پیمانکار ساخت خط لوله دریایی انتقال گاز ایران به عنان آغاز شده است.



شهریور ماه سال گذشته و همزمان با سفر سلطان قابوس پادشاه عمان به تهران، دور جدید مذاکرات گازی ایران و عمان با حضور بیژن نامدار زنگنه و محمدبن حمد الرمحی وزیران نفت ایران و عمان در مجموعه سعدآباد برگزار شد.



با انجام این دور از مذاکرات ایران و عمان یک یادداشت تفاهم جدید به منظور تسریع در صادرات گاز طبیعی ایران به عمان امضا کردند و مقرر شده بود با امضای این تفاهم نامه ساخت خط لوله دریایی مشترک گاز بین دو کشور تسریع شود.



بیزن زنگنه وزیر نفت یکی از مهمترین سیاست‌های ایران به منظور صادرات گاز به عمان را حضور در بازار خرده فروشی گاز عنوان کرده و تاکید کرده است: با صادرات گاز به عمان امکان فروش گاز طبیعی ایران به سایر کشورهای منطقه و به ویژه کشورهای آسیایی فراهم می شود.



این عضو کابینه دولت تدبیر و امید همچنین پیش بینی کرده بود با توجه به روند مذاکرات تا پایان سالجاری قرراداد نهایی فروش به عمان تدوین و نهایی شود ضمن آنکه از احتمال تاسیس یک شرکت مشترک بین دو کشور خبر داده بود.