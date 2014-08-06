فرار بیمه ها از پوشش هزینه های ناباروری/ 20 درصد زوجهای نابارور پول درمان ندارند

به گزارش خبرگزاری مهر، سلیمان عباسی با انتقاد از هزینههای گزاف درمان ناباروری در کشور، افزود: با توجه به ابلاغیه سیاستهای جمعیتی از سوی مقام معظم رهبری لازم است تا به بحث افزایش جمعیت به عنوان یکی از مسایل اصلی جامعه توجه ویژهای کرد زیرا کشور به سمت پیری و سالمندی در حال حرکت است و باید برای برونرفت از این بحران چارهاندیشی شود.
نماینده مردم گنبدکاووس در مجلس با بیان اینکه برای رهایی از معضل کاهش جمعیت باید به بحث درمان ناباروری توجه ویژهای داشت، ادامه داد: در طرحی که از سوی مجلس تدوین شد برای جلوگیری از عمل وازکتومی و توبکتومی مجازاتهایی در نظر گرفته شده که هیچیک از آنها انگیزهای برای فرزندآوری بین زوجین ایجاد نمیکند.
وی یادآور شد: باید این واقعیت را پذیرفت که اکنون در جامعه 15 تا 20 درصد زوج نابارور وجود دارد که همه این افراد اشتیاق زیادی برای فرزندآوری دارند که باید زمینه ارایه خدمات مناسب اعم از کاهش هزینههای درمان ناباروری را فراهم کنیم تا شاهد افزایش جمعیت در کشور باشیم.
عباسی با تاکید بر اینکه هزینههای ناباروری بسیار سنگین است، تاکید کرد: بیمه موظف به حمایت از زوجین نابارور است اما متاسفانه نسبت به این اقدام کوتاهی کرده و اعلام میکند که فعلا برنامهای برای تحت پوشش قرار دادن هزینههای درمان ناباروری ندارد.
وی تصریح کرد: متاسفانه هزینههای گزاف درمان ناباروری باعث میشود 20 درصد زوج نابارور در کشور، کمتر رغبت به درمان مشکل خود برای فرزندآوری داشته باشند که این مهم در آینده مشکلاتی را برای کشور به همراه خواهد داشت.
عباسی با تاکید بر اینکه افزایش یا کاهش هزینههای درمان ناباروری به نوع درمان زوجین نابارور بستگی دارد، افزود: مشکلات ژنتیکی یا بالا بودن سن زوجین در ناباروری تاثیر بسزایی دارد که نوع درمان هر یک متفاوت بوده و به تبع آن قیمتهای درمان نیز متفاوت است.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: به طور حتم همه نهادها باید در سیاستهای کلان کشور مانند افزایش جمعیت سهیم باشند در این میان تحت پوشش قرار دادن هزینههای درمان ناباروری آنقدر سنگین نیست که بیمهها بخواهند از زیر بار این مسئولیت شانه خالی کنند لذا باید با کار کارشناسی، برنامهریزی صورت گیرد تا بیمهها فعال شده و حمایتهای خود را در این زمینه ارایه کنند.
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