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۱۵ مرداد ۱۳۹۳، ۱۳:۲۲

با حضور لاریجانی/

مراسم اختتامیه هشتمین اجلاس سراسری نمایندگان المصطفی در قم برگزار می‌شود

مراسم اختتامیه هشتمین اجلاس سراسری نمایندگان المصطفی در قم برگزار می‌شود

قم - خبرگزاری مهر: مراسم اختتامیه سومین روز هشتمین اجلاس سراسری مدیران و نمایندگان جامعه المصطفی با حضور رئیس مجمع تقریب مذاهب اسلامی و رئیس مجلس شورای اسلامی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سومین روز هشتمین اجلاس سراسری مدیران و نمایندگان جامعه المصطفی، از صبح امروز چهارشنبه با حضور مهمانانی از وزارت امورخارجه، مجمع تقریب مذاهب اسلامی و مجلس شورای اسلامی ادامه یافت.

در نوبت صبح سومین روز این اجلاس، عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه به ایراد سخنرانی پرداخت.

شایان ذکر است، نوبت عصر سومین روز از اجلاس سراسری نمایندگان و مدیران جامعه المصطفی، بعد از ظهر امروز با حضور دکتر علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی و آیت الله اراکی، رئیس مجمع تقریب مذاهب اسلامی، برگزار خواهد شد.

خاطرنشان می شود هشتمین اجلاس سراسری نمایندگان و مدیران جامعه المصطفی که از روز دوشنبه رسما آغاز به کار نمود، عصر امروز چهارشنبه با برگزاری مراسم اختتامیه به کار خود پایان خواهد داد.

 

کد مطلب 2344560

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