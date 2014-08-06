8 باند بزرگ قاچاق مواد مخدر در بیرجند متلاشی شد/ کشف یک تن مواد مخدر در بیرجند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ غلامرضا زاهدی پور ظهر چهارشنبه در جلسه شورای فرعی هماهنگی مبارزه با مواد مخدر بیرجند اظهار کرد: در سه ماه نخست سال جاری 668 قاچاقچی و توزیع کننده خرد مواد مخدر در سطح شهرستان بیرجند دستگیر و تحویل مقامات قضایی شده اند.

وی افزود: مواد مخدر یکی از مهمترین ناهنجاری های اجتماعی سطح جامعه و بلای خانمان سوزی است که باید در راستای مقابله و کاهش آن در سطح جامعه تلاش کنیم.

جانشین انتظامی شهرستان بیرجند با بیان اینکه مبارزه با مواد مخدر یکی از مأموریت های اصلی ناجا است، گفت: در این راستا طرح های مختلفی در راستای مقابله با توزیع و حمل مواد مخدر توسط نیروی انتظامی در سطح شهرستان انجام می گیرد.

سرهنگ زاهدی پور با اشاره به اینکه اقدامات تشدیدی نیروی انتظامی در راستای مقابله با مواد مخدر از اول مهرماه جاری آغاز می شود، افزود: در حوزه فرهنگ سازی نیز با برپایی نمایشگاه ها و اعزام سخنران به مساجد و مدارس در خصوص آشنایی و آگاه سازی عموم مردم تلاش خواهد شد.

مواد مخدر منشاء تمام آسیب های اجتماعی است

معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی هم در این جلسه با بیان اینکه مواد مخدر ام الفساد تمام آسیب های اجتماعی است، اظهار کرد: نقش آگاه سازی و اطلاع رسانی روحانیون و ائمه جماعات گام مهمی در کاهش این آسیب های اجتماعی است.

حجت الاسلام محمدعلی سلم آبادی برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی را با استفاده از اساتید مجرب برای روحانیون و ائمه جماعات در راستای آگاه سازی مردم موثر دانست و افزود: آگاه سازی روحانیون در این دوره ها می تواند در زمینه کاهش آسیب های اجتماعی به ویژه مواد مخدر در سطح روستاها و شهرها موثر واقع شود.

معاون بهزیستی شهرستان بیرجند نیز از تشکیل تیم های اجتماع محور در روستاهای حاشیه شهر بیرجند خبر داد و گفت: در راستای آموزش و آگاه سازی مردم روستاهای حاشیه شهر تیم های اجتماع محور بهزیستی در 10 روستا مستقر شدند.

رضایی با بیان اینکه در سه ماه نخست سال جاری 80 نفر در سطح شهرستان بیرجند زیرپوشش تیم های اجتماع محور بهزیستی قرار گرفته اند، افزود: در سال جاری برنامه اصلی تیم های اجتماع محور بهزیستی بر روی محیط کار است که تاکنون 80 نفر در شهرک های صنعتی استان زیرپوشش طرح قرار گرفتند.

وی با اشاره به میزان پذیرش معتادان در مراکز درمان دولتی و خصوصی در سه ماه نخست سال جاری تصریح کرد: طی این مدت در مراکز درمان دولتی شش نفر معتاد و در مراکز درمان خصوصی 18 نفر پذیرش شده اند.

نقش ائمه جماعات در کاهش آسیب های اجتماعی به ویژه مواد مخدر تاثیرگذار است

معاون سیاسی اجتماعی فرماندار بیرجند هم در این جلسه بر نقش مهم و تاثیرگذار روحانیون و ائمه جماعات در کاهش آسیب های اجتماعی تاکید و اظهار کرد: اطلاع رسانی و آگاه سازی مردم در خصوص آسیب های اجتماعی به ویژه مواد مخدر توسط ائمه جماعات مساجد و روحانیون روستاها تاثیرگذار است.

جزندری افزود: روحانیت تنها افرادی هستند که می توانند در کاهش آسیب های اجتماعی جامعه تاثیرگذار بوده و امروز جامعه به توانایی این قشر اذعان دارد.

وی اظهار کرد: روحانیون و ائمه جماعات با ارائه برنامه های تبلیغی، اعتقادی و فرهنگی در کاهش آسیب های اجتماعی تاثیر گذار هستند.