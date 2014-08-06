سعیدی به عنوان رئیس هیئت شمیربازی استان البرز انتخاب شد

به گزارش خبرنگار مهر، اولین مجمع انتخاباتی هیئت شمیر بازی استان البرز ظهر امروز در تالار اداره کل ورزش و جوانان استان البرز برگزار شد.

این مجمع با حضور دکتر باقر زاده رئیس فدراسیون شمشیربازی، رضا گل محمدی مدیرکل ورزش و جوانان استان البرز، جمعی از مدیران ستادی اداره کل، اعضای مجمع هیئت و جمعی از اصحاب رسانه در سالن اجتماعات اداره کل ورزش و جوانان استان البرز برگزار شد.

در این مجمع و پس از انجام مراسم رای گیری از اعضاء، مصطفی سعیدی با کسب 16 رای از 17 رای موجود، به مدت 4 سال به عنوان رئیس هیات شمشیربازی استان البرز انتخاب شد.

در ابتدای جلسه رضا گل محمدی مدیرکل ورزش و جوانان البرز با اشاره به وجود کارشناسان و پیشکسوتان بزرگ این رشته از جمله عباسعلی فاریابی در این استان اظهار کرد: داشتن نیروی انسانی نخبه و کار بلد یکی از مهمترین عوامل موفقیت در هر برنامه یا سازمانی است که خوشبختانه استان ما با داشتن پیشکسوتان و کارشناسان بزرگ این رشته حتی در سطح آسیا از این نظر می تواند به سرعتی دو چندان در راه رشد و توسعه شمشیربازی دست یابد.

وی افزود: از دیگر مزیت هایی که این رشته دارد سهولت حضور بانوان در آن است که بخاطر نوع لباس و پوششی که این رشته دارد بانوان می توانند به راحتی و بدون محدودیت در آن فعالیت نمایند.

امیدوارم شمشیربازی استان البرز به جایگاه واقعی خود دست یابد

در پایان این مراسم دکتر باقرزاده رئیس فدراسیون شمشیربازی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص برگزاری این مجمع گفت:انتخابات بسیار خوبی را شاهد بودیم و این مجمع و نوع برگزاری آن نشان می دهد روز های خوبی برای رشته شمیر بازی در استان البرز در آینده نزدیک شاهد خواهیم بود.

وی ادامه داد: با حمایتهای فدراسیون و اداره کل و تلاشهای مسئولان و اعضای هیئت، شمشیربازی استان البرز به جایگاه واقعی خود دست یابد.

وی در پایان اظهار داشت: شمشیربازی جزو اولین ورزشهای جهان است که با ظرفیت کسب 48 مدال در مسابقات المپیک از پرمدال ترین رشته ها به حساب می آید و همه باید تلاش کنیم تا در المپیک تیم ملی شمیربازی ایران صاحب کسب مدال شود چون در حال حاضر این پتانسیل وجود دارد.