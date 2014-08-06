کاهش پرداختی مردم در بیمارستانهای دولتی به 8 درصد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد حاجی آقاجانی افزود: مهمترین مشکلات دانشگاههای علوم پزشکی و مراکز آموزشی درمانی سطح کشور در راستای اجرای برنامه تحول نظام سلامت مشکلات اعتباری و ساختار فیزیکی است.

وی اظهار داشت: حل تمام این مشکلات نیز به سرعت و ضربتی امکان پذیر نیست و نیازمند به گذشت زمان و هزینه کرد دارد.

دبیر ستاد کشوری برنامه تحول نظام سلامت ادامه داد: در حال حاضر در راستای اجرای برنامه تحول نظام سلامت در 300 شهر کشور زمینه مقیم شدن پزشکان متخصص و فوق تخصص مهیا شده است و 3 هزار پزشک متخصص در طرح ماندگاری مناطق محروم ثبت نام کرده اند.

آقاجانی گفت: در حال حاضر بیش از 800 پزشک متخصص در بیمارستانها و مراکز آموزشی درمانی سطح کشور مقیم هستند.