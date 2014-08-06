به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر کمیته‌ بین‌المللی صلیب سرخ در ژنو، "رابرت ماردینی" رئیس عملیات کمیته‌ بین‌المللی صلیب سرخ در خاور نزدیک و میانه گفت: کارکنان جمعیت هلال احمر فلسطین شبانه روز در تلاش‌ هستند تا جان انسان‌ها را نجات دهند، امدادرسانی کنند و امید را زنده نگاه ‌دارند؛ با این حال همزمان با وخیم‌تر شدن درگیری‌ها، موانع پیش رو در انجام وظایف‌شان و خطری که خود آنها را تهدید می‌کند نیز به‌طرز هشدار دهنده‌ای افزایش یافته است.

این در حالی است که روز گذشته نیز محوطه ساختمان‌ این جمعیت در خان یونس مورد حمله قرار گرفت و پنج عضو خانواده‌ یکی از کارکنان این جمعیت مجروح شدند. هنگامی که حمله صورت گرفت، حدود 250 نفر در این محوطه پناه گرفته بودند. در هشتم مردادماه، درگیری های به منطقه ای که بیمارستان اصلی و ساختمان اداری جمعیت هلال احمر فلسطین (مراکز مدیریت و ارائه‌ خدمات اضطراری در سراسر غزه) در آن قرار دارد، کشیده شد.

بر این اساس جمعیت هلال احمر فلسطین کارهای حیاتی و فوق‌العاده‌ای انجام می‌دهد و باید به کارکنان آن اجازه داده‌شود تا در امنیت به انجام وظایف خود ادامه دهند. به هر قیمتی باید از فروپاشی فضای بشردوستانه جلوگیری کرد. کمیته‌ بین‌المللی صلیب سرخ، یکبار دیگر، از تمام طرفین خواست تا آسیب‌رساندن به غیرنظامیان و تخریب اموال آنان را پایان دهند. طرفین درگیری موظفند تا اطمینان یابند که خطری پرسنل درمانی را تهدید نکند و آسیبی به آنها نرسد، همچنین بیمارستان‌ها و آمبولانس‌ها نباید هدف حمله قرار گرفته یا مورد سوء استفاده قرار گیرند.

از ابتدای ماه جولای تاکنون، دو نفر از کارکنان جمعیت هلال احمر فلسطین در غزه کشته‌ و بیش از 40 امدادرسان در حین انجام وظیفه مجروح شده اند. به علاوه دست‌کم 26 آمبولانس نیز آسیب دیده‌ است و این در حالی است که امدادگران و آمبولانس‌های جمعیت هلال احمر فلسطین در غزه و بیمارستان و شعب نمایندگی این جمعیت همگی به وضوح با نشان حمایتی هلال احمر مشخص شده‌اند.