با شر مطلق گفتگو نمي كنيم// خروج ايران از NPT به رفتار آژانس و كشورهاي ديگر بستگي دارد

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر" ، حميدرضا آصفي در نشست هفتگي خود با خبرنگاران در پاسخ به اين سوال كه آيا بر اساس بيانيه وزارت خارجه در صورت اعمال فشار بر ايران غني سازي نيز آغاز مي شود ، اظهار داشت: بله تعليق غني سازي هم داوطلبانه بوده و آن را نيز شامل مي شود و تعليق آن را نيز لغو مي كنيم.

آصفي در تشريح روند طي شده در ماههاي اخير در پرونده هسته اي گفت: در سازمان ملل آقاي رئيس جمهور طرحي را ارائه كردند و پس از آنكه ما مدتها منتظر بوديم اروپا تضمين عيني را مشخص كند ، اروپا صورت مساله را پاك كرد و خواست كه از داشتن چرخه سوخت صرف نظر كنيم. با طرح رئيس جمهور امكان حضور شركت هاي خارجي در فعاليت هاي هسته اي، وجود دارد و هر عقل سليمي هم اين را تضمين عيني مي داند و مي پسندد.

وي افزود: طرح رئيس جمهور براي رسيدن به تفاهم بين ما و اروپايي ها و آژانس و براي آماده كردن فضايي كه طرفين بتوانند خواسته هايشان را مطرح كنند، بود.

آصفي به استقبال بسياري از كشورها از طرح رئيس جمهور و صحه گذاشتن بر حقانيت ايران در نشست شوراي حكام اشاره كرد و گفت: اين موضوعات در مورد ايران به راي گيري گذاشته شد و اجماع حاصل نشد.

با طرح رئيس جمهور امكان حضور شركت هاي خارجي در فعاليت هاي هسته اي، وجود دارد و هر عقل سليمي هم اين را تضمين عيني مي داند و مي پسندد

سخنگوي وزارت امور خارجه كشورمان از تحرك ونزوئلا و اصرار بر راي گيري در شوراي حكام وهمچنين مخالفت با قطعنامه تشكر كرد و خاطرنشان كرد: اين اقدام بسيار شايسته و به جا بود.

وي افزود: جاي دارد از 12 كشور ديگر هم كه رويكرد متفاوتي با گذشته اتخاذ كردند تشكر كنم و در خصوص 22 كشور ديگر هم يك يادداشت اعتراض آميز در دست تهيه داريم كه در آن مباني حقوقي خود و ضعف هاي حقوقي آنها را يادآور مي شويم و به آنها ارسال مي كنيم.

آصفي تصريح كرد: شكسته شدن اجماع نشان داد كه آنچه برخي كشورهاي غربي ادعا مي كنند مبني بر اجماع جهاني در خصوص پرونده ايران صحت ندارد.

وي با بيان اينكه در اين فضا جمهوري اسلامي ايران بيش از هر كشوري تلاش كرد آژانس را تقويت كند، افزود: خود اعضاي آژانس اين نهاد را تضعيف مي كنند در حاليكه ما معتقديم بايد اقتدار و مرجعيت آژانس بايد مورد احترام قرار گيرد.

آصفي تاكيد كرد: آژانس نمي تواند براي جمهوري اسلامي ايران قواعد و مقررات ويژه تعيين كند چون اين موضوع منجر به آنارشيسم بين المللي مي شود . ما با اين وضع به شدت برخورد مي كنيم.

آصفي با اشاره به اظهارات البرادعي مبني بر ابراز رضايت از همكاري ايران و شفافيت در فعاليت هاي هسته اي گفت: وقتي فضا چنين است چه دليلي براي بداخلاقي و تندروي طرف مقابل وجود دارد.

آژانس نمي تواند براي جمهوري اسلامي ايران قواعد و مقررات ويژه تعيين كند چون اين موضوع منجر به آنارشيسم بين المللي مي شود. ما با اين وضع به شدت برخورد مي كنيم

سخنگوي وزارت خارجه تاكيد كرد: نبايد پادمان و پروتكل را با اقدامات اعتمادساز مخلوط كرد. ما علاوه بر پايبندي بر پروتكل و پادمان يك مقدار اقدامات اعتماد ساز و داوطلبانه انجام داديم. در حاليكه اينها در حيطه اختيارات و وظايف آژانس نيست.

وي با بيان اينكه تنها وظيفه آژانس مچ گيري نيست افزود: بخش مهم وظيفه آژانس ارائه تسهيلات و توجه به حقوق كشورهاي معدودي از كشورهاي غربي بويژه آمريكا NPT را به نفع خود تغيير مي كنند و آن بخش كه مربوط به كشورهاي عضو مي شود را فراموش كرده اند و ما اين را نمي پذيريم.

وي در خصوص بحث ارجاع پرونده به شوراي امنيت گفت: ما هيچ دليلي حقوقي و قانوني براي اينكه پرونده به شوراي امنيت برود نمي بينيم ولي اگر اروپايي ها مي خواهند قلدري كنند همين چند روز گذشته كشورهايي چون روسيه و پاكستان مخالفت خود را با ارجاع به شوراي امنيت مخالفند.

سخنگوي وزارت خارجه افزود: حالا اگر غربي ها مي خواهند پرونده را به شوراي امنيت بفرستند بسم الله بفرستند، ببينيم چه كسي ضرر مي كند.

آصفي در پاسخ به اين سوال كه آيا مصوبه مجلس در تعليق اجراي پروتكل اجرا خواهد شد گفت: مجلس هر تصميمي بگيرد به آن احترام مي گذاريم و تسليميم.

وي افزود: ما منتظريم ببينيم كشورهاي ديگر و اروپايي ها چه خواهند كرد . اجراي پروتكل نيز جزو اقدامات داوطلبانه است كه در بيانيه تاكيد كرده ايم امكان دارد ملغي شود.

قطعا سياست هايمان را با كشورهاي ديگر بر مبناي نوع روابط آنها تنظيم خواهيم كرد

آصفي در پاسخ به اين سوال كه آيا موضوع خروج از ان پي تي در دستور كار ايران قرار دارد گفت: خروج از NPT بستگي به تصميمات آژانس و كشورهاي ديگر دارد اگر آژانس و اروپا رفتار تندي داشته باشند ما را به سمتي هل خواهند داد كه جز اينكه اقدامات متناسب با آنها را انجام دهيم نخواهيم داشت.

وي تاكيد كرد: كشورهاي غربي مراقب باشند ايجاد بحران نكنند چون ايجاد بحران هميشه آسان است اما شايد نتوانند كنترلش كنند. ما اين هشدار را به اروپا و غرب داده ايم.

آصفي در خصوص تصميمات ايران در قبال كشورهايي كه عليه ايران در شوراي حكام موضع گرفتند بويژه هند گفت: قطعا سياست هايمان را با كشورهاي ديگر بر مبناي نوع روابط آنها تنظيم خواهيم كرد. از هنديها تعجب مي كنيم امروز قرار است معاون وزير خارجه هند با سفيرايران در دهلي گفت وگو كند.

وي افزود: كار هنديها بسيار عجيب و غريب بود ما از آن ناراضي هستيم و متناسب با آن عمل خواهيم كرد.

وي افزود: اينكه چه اقدامي انجام خواهيم داد با تغيير رفتار كشورهاي ديگر با هر سه كشور به اقتضاي شرايط و اهرمهاي مختلف با بررسي كارشناسي حتما در دستور كار قرار خواهد داشت.

وي در خصوص تاثير راي هند در شوراي حكام روي احداث خط لوله ايران به هند گفت: منتظريم ببينيم معاون وزير خارجه هند به سفيرمان چه مي گويد. بر اساس روابط طرفين تصميم مي گيريم. در مورد هند يك دولتي قديمي و همكاري هاي سازنده داريم لذا اين حركت آنها عجيب بود.

آصفي در خصوص خبري مبني بر دعوت البرادعي در وين به ايران گفت: بايد جوانب مختلف بررسي شود فعلا صحبت هايي شده است.

سخنگوي وزير امور خارجه در خصوص ادعاهاي يكي از مقامات اردني مبني بر دخالت ايران در عراق گفت: اظهارات ايشان متناقض با اظهارات پادشاه اردن دو ديدار با رئيس جمهور در نيويورك است .پادشاه اردن بر نقش ايران در ثبات عراق تاكيد داشتند ما اظهارات مقامات پائين تر را خيلي جدي نمي گيريم.

با همه كشورها بر اساس يك چسبندگي ابعاد سياسي و اقتصادي رفتار خواهيم كرد طبيعي است انگليس نيز از اين وضعيت مستثني نيست

خبرنگاري پرسيد براي اجراي بيانيه وزارت خارجه چقدر به اروپا فرصت داده ايد .

آصفي گفت: وقت نداده ايم. اروپايي ها ببيند چگونه مي توانند اشتباه گذشته را جبران كنند.

وي افزود: ما دو مطلب را گفته ايم ؛ پافشاري نكردن براي اجرا و دوم اصلاح. قطعا واكنش طرف مقابل در تصميم ما موثر خواهد بود.

آصفي در پاسخ به سوال خبرنگار "مهر" مبني بر اينكه با توجه به بيانات مقام معظم رهبري در تاكيد بر تنظيم سطح اقتصادي روابط بين المللي با روابط سياسي در خصوص واكنش ايران به موضع انگليس در شوراي حكام بويژه روابط اقتصادي گفت: با همه كشورها بر اساس يك چسبندگي ابعاد سياسي و اقتصادي رفتار خواهيم كرد طبيعي است انگليس نيز از اين وضعيت مستثني نيست. بايد بررسي شود چه امكاناتي وجود دارد و در پي آن تصميم لازم را اتخاذ خواهيم كرد.

وي در پاسخ به سوال ديگر خبرنگار "مهر" مبني بر اينكه آيا در پي اثبات مدارك ايران موضوع دخالت هاي انگليس در جنوب كشور را در مجامع بين المللي پيگيري مي كند، اظهار داشت: موضوع را فعلا در كانالهاي سياسي با انگليسي ها دنبال مي كنيم به آنها تذكر داده ايم طبيعي است گزينه هاي ديگر را هم همچنان باز مي دانيم.

وي در پاسخ به اين سوال كه آيا برنامه اي براي جلب نظر و گفت وگو با روسيه و چين داريد گفت: موضع چين و روسه متفاوت است با اين دو كشور صحبت خواهيم كرد. وزن اين دو كشور و اهميت آن، موضوع را براي گفتگو بازگذاشته است.

آصفي با اشاره بر تاكيد پوتين بر رفتن پرونده به شوراي امنيت گفت: ادله كافي است براي اينكه نشان دهد فعاليت هاي صلح آميز ايران شفاف بوده است.

وي در پاسخ به سوالي در خصوص ادامه گفت وگوهاي هسته اي اظهار داشت: اگر بهانه جويي نيست بهترين راهكار پيشنهاد رئيس جمهور است، هر چند كسي را كه خودش را به خواب زده نمي توان بيدار كرد. ما گفته ايم بيائيد مشاركت كنيد در پروژه ها و رختخوابتان را هم آنجا پهن كنيد و اين بهترين تضمين است.

خبرنگاري پرسيد: آيا ايران در نامه اي به آژانس زمان آغاز فعاليت هاي معلق مانده را اعلام كرده است. آصفي پاسخ داد: به موضوعات گذشته برنگرديد.

خبرنگار ديگري گفت: هند در شوراي حكام، ايران را فروخت ساير كشورهاي دوست هم موضع ممتنع گرفتند آيا ايران برنامه اي براي گفتگوي مستقيم با آمريكا دارد؟ آصفي گفت: يعني با شر مطلق، اولا هيچ كشوري نمي تواند ايران را بفروشد چون اتكاي ما بر مردم است اما به هر حال ما از آراي برخي كشورها خرسند نيستيم و متناسب با آن تصميم مي گيريم اما گفتگو با آمريكا به هيچ وجه مطرح نيست. همه اين بحرانها را آمريكا بوجود آورده است. فكر مي كنيم ايران آنقدر منطق دارد كه مورد توجه كشورهاي ديگر قرار گيرد. در نشست آژانس اين اتفاق افتاد.

وي افزود: بسياري از كشورهاي ديگر هم كشورهاي ضعيفي بودند كه دلشان با ما بود ولي تحت فشار ديگران با قطعنامه موافقت كردند.

وي در پاسخ به اين سوال كه آيا در چند روز اخير از سوي كشورهاي اروپايي پيغامي براي مذاكره دريافت كرده ايد. گفت:برخي كشورهاي اروپايي درخواست كرده اند كه ميانجي گري كنند و گفتگو كنند، ما از هر امكاني براي روشنگري استفاده مي كنيم ولي از حقوق خودمان نمي گذريم. داشتن فناوري صلح آميز هسته اي حق ماست و از آن نخواهيم گذشت.

هيچ كشوري نمي تواند ايران را بفروشد چون اتكاي ما بر مردم است اما به هر حال ما از آراي برخي كشورها خرسند نيستيم و متناسب با آن تصميم مي گيريم

آصفي در خصوص اظهارات و ادعاهاي مقامات عربستاني در مورد دخالت ايران در عراق گفت: از سياست هاي قطعي ما همكاري با كشورهاي منطقه و اسلامي است و اين موضوع در گفت وگوهاي نيويورك مورد تاكيد قرار گرفت.

وي افزود: فكر مي كنيم عربستاني ها بايد واقع بينانه تر به موضوع نگاه كنند چون روابط خوب و دوستانه وبرادرانه با عربستان داريم. اين اظهارات را سنجيده نمي بينيم. دوستي بين كشورها باعث صلح و امنيت در منطقه مي شود.

خبرنگاري پرسيد شنيده مي شود نيروهاي اماراتي در بخشهايي از جزيره ابوموسي اجازه ورود نيروهاي ايراني را نمي دهند. آصفي گفت: فكر نمي كنم درست باشد.

وي در پاسخ به اين سوال كه آيا قبل از اجلاس نوامبر آيا ايران غني سازي را از سر مي گيرد، گفت: منتظريم ببينيم اروپايي ها چه مي كنند.

آصفي در پاسخ به سوالي در خصوص ادعاي نشريه فوكوس آلمان مبني بر دست داشتن ايران در انفجارهاي فرودگاه در فرانكفورت كه منجر به زخمي شدن 35 آمريكايي شد گفت: تعجب مي كنم از اين جمله كه براي ساختن چنين دروغي يك مشت مغز خرفت 25 سال فكر كرده اند.

آصفي در پايان در خصوص متن شكايت ايران به دادگاه صدام گفت: اين متن در دست تنظيم است و مراحل آخرش را طي مي كند.