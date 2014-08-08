سمیرا داراب‌پور درباره انیمشین «شهر مینا» که قرار است با محوریت نظافت و پاکی برای کودکان ساخته شود به خبرنگار مهر گفت: این انیمیشن ماجرای دو کودک دختر و پسر است که ابتدا در 26 قسمت 7 دقیقه‌ای به نگارش رسید و بعد به دلایلی گفته شد که این زمان به 13 قسمت 10 دقیقه‌ای برسد.

وی با اشاره به موضوع این انیمیشن ادامه داد: این انیمیشن قرار است بر پایه حدیث «النظافة من الایمان» ساخته شود و به این طریق خواستیم بهداشت را به کودکان بیاموزیم.

داراب‌پور با اشاره به داستان‌های انیمیشن که قرار است کودکان را به بهداشت دهان و دندان توجه دهد، بیان کرد: در این انیمیشن مادر هر شب داستانی را برای کودکان خود تعریف می‌کند که درباره شهری به نام میناست و اهالی این شهر خانه‌هایی دارند که از جنس مینای دندان است.

مجری طرح انیمیشن «شهر مینا» از ویژگی‌های این شهر و جذابیت‌های این انیمیشن برای کودکان عنوان کرد: این شهر ملکه ای به نام مینا دارد و همچنین چند شخصیت منفی دارد که قصد دارند مینای دندان را از بین ببرند. این شخصیت‌ها فروشنده‌های دوره‌گردی هستند که بچه‌ها را فریب می‌دهند به طور مثال به آنها آش داغ می‌دهند و بعد آب یخ و یا لوازم تقلبی برای بهداشت دندان می‌فروشند. همچنین نیشدان و پیشدان از دیگر شخصیت‌های این انیمیشن هستند که کلاه‌هایی از جنس دندان نیش و پیش بر سر خود می‌گذارند.

داراب پور در پایان از انتظار برای مشخص شدن زمان تولید این انیمیشن سخن گفت و درباره فیلمنامه این مجموعه بیان کرد: این انیمیشن حدود یک سال است که توسط مریم صفایی به نگارش درآمده است و به خاطر تغییراتی که در قسمت‌های آن داده شد تولید آن به تاخیر افتاد.

این انیمیشن به تهیه‌کنندگی مرکز پویانمایی صبا تولید می شود.