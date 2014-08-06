امکان ذخیره سازی اطلاعات بدون بروز معایب فیزیکی ممکن شد

به گزارش خبرنگار مهر، امروزه زیرساخت‌های ذخیره سازی اطلاعات با هدف یکپارچه سازی فضاها، مدیریت و استفاده بهینه از داده ها، پیاده سازی روش‌های پیشرفته با کمترین تاثیر بر کارکرد سرویس دهنده ها و ایجاد شبکه اختصاصی دسترسی به منابع ذخیره سازی با ویژگی‌های امنیت، افزونگی، پایداری و کارایی بسیار زیاد تعریف و پیاده سازی می شوند.

از این رو ذخیره‌سازهای متصل به شبکه و راهکارهای نوین در حفظ و امنیت اطلاعات امروزه یکی از مهمترین محصولات غولهای دنیای فناوری اطلاعات محسوب می شود چرا که ارائه‌ راهکارهای یکپارچه نرم‌افزاری و سخت‌افزاری ذخیره‌سازی داده‌ها که بتواند نیازهای ذخیره‌سازی و پایش دنیای امروزی را برآورده سازد از جمله تقاضاهای کاربران احساس می شود.



کمپانی دكاس به عنوان تولید کننده راهکارهای ذخیره سازی و بازیابی اطلاعات، این سیستم را برای کسب و کارهای کوچک و از جمله کاربردهای خانگی عرضه کرد.



در این سیستم که براساس راهکارهای پیشرفته ذخیره سازی در کاربردهای روزمره و نه چندان مفصل شرکت های کوچک و کاربران خانگی پیاده سازی شده این امکان برای کاربران وجود دارد که با هزینه ای اندک، امنیت اطلاعات خود را تضمین کنند.



از جمله ويژگي هاي اين محصول می توان به اتصال مستقيم با LCDها خانگي توسط خروجي HDMI و نمايش فيلم، عكس و موزيك، امكان ارتباط با دستگاه از طريق گوشي هاي تلفن همراه (اندروید و IOS) و با نرم افزارهاي T-onthego و Thecus dashboard، امكان مديريت و همسان سازي تصاوير، فيلم ها و موزيك ها، امكان ارتباط با دستگاه از بستر اينترنت و دسترسي به اطلاعات از راه دور، و امكان استفاده از فن آوري RAID جهت حفاظت داده ها در برابر بروز معايب فيزيكي ديسك ها اشاره كرد. این محصولات توسط دمسان رایانه در ایران نیز عرضه شد.

