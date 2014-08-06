علی خاكباز در گفتگو با خبرنگار مهر با بيان اينكه سازمان فني‌و حرفه‌اي يكي از مهمترين مقوله‌هاي مهارت‌آموزي است اظهار كرد:‌ سازمان فني و حرفه‌اي هنوز به جايگاه شايسته خود دست پيدا نكرده است.

وي بیان کرد: موازي كاري‌هاي آموزشگاه‌هاي غيرمجاز لطمه زيادي به آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي و مهارتي وارد كرده است و آموزش و پرورش در آموزش‌هاي مهارتي، صلاحيت لازم را ندارد.

رئيس كانون فني و حرفه‌اي خراسان رضوي تاکید کرد: وزارت علوم و ساير نهادها بايد بحث آموزش نيروهاي انساني خود را فقط به سازمان فني و حرفه‌اي واگذار كنند و مصوبه هيئت وزيران در رابطه با آموزش هاي فني و حرفه اي اين مصوبه بايد اجرايي شود.

خاكباز با اشاره به موضوع بيمه آموزشگاه هاي آزاد و معافيت هاي مالياتي آنان گفت: بايد از آموزشگاه هاي آزاد فني و حرفه‌اي حمايت‌هاي مادي و معنوي بيشتري شود.

رئيس كانون فني و حرفه‌اي خراسان رضوي تاکید کرد: خصوصي‌سازي آموزش فني و حرفه‌اي كليد اشتغال پايدار است و دو سوم آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي اين استان توسط بخش خصوصي انجام مي شود.

وي با اشاره به رقم يك هزارو 200 آموزشگاه فني و حرفه‌اي در سطح خراسان رضوي گفت:‌ سازمان فني و حرفه اي بزرگترين بازوي اشتغال زايي در كشور است.

خاكباز افزود: با بيان اينكه سازمان فني و حرفه‌اي كشور در حال تدوين شيوه نامه اي است كه دانشگاه‌ها را وادار مي‌كند كه فارغ التحصيلان خود را براي دوره‌هاي كارورزي فقط به اين سازمان ارجاع دهند.

وي با بيان اينكه به علت مشكلات اقتصادي جامعه، آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي از سبد خانوارها حذف شده است، گفت: بايد اين تفكر به جامعه ما القاء شود كه آموزش هاي فني و حرفه اي آنان را به سمت اشتغال هاي پايدار هدايت مي‌‌كند.

رئيس كانون فني و حرفه‌اي خراسان رضوي با بيان اهميت آموزش مربيان سازمان فني و حرفه‌اي كشور افزود:‌ ارتقاء مهارت مربيان اين سازمان بايد مطابق با آموزش‌هاي روز دنيا باشد.

وي با بيان مشكلات آموزشگاه‌هاي فني و حرفه اي آزاد در سطح استان گفت:‌ خيلي از اين آموزشگاه‌ها در مكا‌ن‌هاي تجاري و موقت قرار دارند كه اين موضوع دغدغه هاي مالي زيادي را براي مديران اين آموزشگاه ها فراهم كرده است.

خاكباز با اشاره به توانمندي‌هاي مديران بخش فني و حرفه اي ادامه داد:‌ مديران ما در اين بخش ها به حمايت‌هاي معنوي بيشتر از حمايت هاي مادي نياز دارند.

وي با اشاره به اهميت تعاملات ميان سازمان فني و حرفه اي و آموزش و پرورش گفت: بد آموزي مهارتي از معضلات كشور ماست كه به دليل ضعف در اين تعاملات به وجود آمده است.

رئيس كانون فني و حرفه اي خراسان رضوي با اشاره به بيانات مقام معظم رهبري در رابطه با حمايت از بخش‌هاي اقتصادي ادامه داد:‌ برخي از مواردي اشاره شده در اقتصاد مقاومتي، مربوط به آموزش هاي فني و حرفه اي است.

وی همچنین از اجرايي شدن دو طرح "آما" و "ياوران اميد" در خراسان رضوي خبر داد و افزود: طرح آما مخفف آموزش، مهارت و اشتغال است و این بيانگر رويكرد آموزشي اين سازمان است.

خاكباز افزود:‌ 800 آموزشگاه با بهترين مدرسان جهت اجراي طرح "آما" آمادگي خود را اعلام كرده اند.

وي با اشاره به طرح ياوران اميد گفت:‌ اين طرح توسط سازمان فني و حرفه اي كشور جهت نيروهاي مسلح در دست بررسي و اقدام است و به زودي اجرايي مي شود.

