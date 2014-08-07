خبرگزاری مهر _ گروه فرهنگ و ادب: مرور اخبار فرهنگی این هفته را با ارائه پیشنهاد تشکیل هیئت امنای خانه-موزه جلال آل‌احمد و سیمین دانشور آغاز می‌کنیم. خواهرزاده جلال‌آل‌احمد خواستار تشکیل هیئت امنایی با حضور نمایندگان تمام طرف‌های ذی‌نفع در منزل مشترک این نویسنده و سیمین دانشور، با ریاست رییس شورای شهر تهران و به منظور رسیدگی به مراحل ایجاد خانه-موزه سیمن و جلال شد.

پس از اعلام نظر معاون اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری استان تهران در مورد خانه جلال آل احمد و سیمین دانشور، مبنی بر اینکه «این خانه تاریخی نباید دچار دخل و تصرف یا تخریب شود و تنها کاری که شهرداری می‌تواند برای این خانه انجام دهد، یک مرمت جزیی و تبدیل آن به مکانی فرهنگی است» محمد حسین دانایی، خواهرزاده زنده یاد جلال آل احمد درباره مسایل جاری مربوط به پروژه خانه- موزه جلال و سیمین اظهار نظر کرد.

وی گفت: به نظر بنده، اکثر مشکلات گروهی ما، ناشی از ضعف سرمایه های اجتماعی است، مخصوصاً نداشتن روحیه همبستگی و همکاری. این وضعیت هم ناشی از نداشتن ارتباط است. بی ارتباطی و حتی ارتباط گریزی ما، باعث سوء تفاهم و بی اعتمادی نسبت به همدیگر می شود و بعد هم نوبت به تقابل و کارشکنی می رسد و به این صورت، همه مان در چاله ها و دست اندازهایی می افتیم که خودمان برای همدیگر کنده ایم. بنابراین، محور اصلی راهکار پیشنهادی بنده برای سامان گرفتن آبرومندانه این پروژه که البته خیلی هم شق القمر! نیست، نزدیک شدن به همدیگر و با هم نشستن و با هم فکر کردن و با هم عمل کردن است. این کارها جزو اصول و لوازم دموکراسی و جمهوریت هستند و ما که سال‌هاست از لحاظ حقوقی وارد فاز جمهوریت شده‌ایم، بالاخره باید یک روز عملاً هم وارد این گود بشویم و به جای اینکه طبق معمول گذشته، یک مجموعه متزاحم باشیم و مرتباً همدیگر را خنثی و تخریب کنیم، برویم به طرف ایجاد یک منظومه متکامل.

دانایی در بخشی از سخنانش پیشنهاد کرد: برای اینکه همه نکات مربوط به پروژه «خانه-موزه جلال و سیمین» از زوایای مختلف دیده شوند و اجماع نسبی به دست بیاید و در عین حال، دلواپسی های ناشی از تکروی ها از بین برود، یک هیأت امنا مرکب از نمایندگان تمام طرف های ذی‌نفع در قضیه، با ریاست کسی مثل رییس شورای شهر تهران که هم یک شخصیت فرهنگی است و هم از دوستداران مرحوم آل‌احمد و خانم دانشور است، تشکیل شود و زمام کار را به دست بگیرد. در این‌صورت، ضریب خطای همه مان کم می شود و پروژه هم به بالاترین حد کارایی و اثربخشی خواهد رسید، البته نباید فراموش نکنیم که راز موفقیت این هیأت امنا در انجام این وظیفه مهم، یا به زبان دیگر، بند تسبیحی که باید تمام اجزای این منظومه را به هم متصل کند، چیزی نیست جز حسن ظن و اعتقاد کامل به لزوم همکاری همه طرف های ذینفع و گمان نمی کنم که اعضای هیأت امنای مزبور به این نکته مهم توجه نداشته باشند.

امضای تفاهم‌نامه 5 میلیارد تومانی ارشاد و آموزش و پرورش

تفاهم‌نامه همکاری میان معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاونت فرهنگی و آموزشی وزارت آموزش و پرورش هم این هفته با هدف رشد نرخ کتابخوانی در مدارس سراسر کشور، به امضای مسئولان این دو معاونت رسید. مراسم امضای این تفاهمنامه روز دوشنبه 13 مرداد برگزار شد.

بر اساس این تفاهم‌نامه دو طرف متعهد شدند در راستای توسعه و تعمیق فرهنگ کتابخوانی در جامعه، توسعه فعالیت‌های فرهنگی در سطح مدارس سراسر کشور، تامین کتاب‌های مورد نیاز و تجهیز کتابخانه‌های مدارس داخل و خارج از کشور تا سقف 50 میلیارد ریال به همکاری بپردازند.

وزارت ارشاد 250 عنوان کتاب از ناشران خرید

هیات انتخاب و خرید کتاب با انتخاب 250 عنوان کتاب دیگر از ناشران جهت خریداری از ناشران و در شمارگان 45 هزار و 480 نسخه موافقت کرد. توضیح بیشتر این که هیات انتخاب و خرید کتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی روز دوشنبه 13 مردادماه تشکیل جلسه داده و با انتخاب 250 عنوان کتاب دیگر در شمارگان 45 هزار و 480 نسخه جهت خرید از ناشران سراسر کشور، موافقت کرد.

در این جلسه که پانصد و هجدهمین جلسه هیئت انتخاب و خرید کتاب به شمار می‌رود، همچنین مصوب شد که اعتبار کتب انتخاب شده برای خرید، 30 آبان 1393 باشد به این معنی که ناشران الزاماً می‌بایست تا این تاریخ نسبت به ارائه کتب مصوب به هیئت مزبور اقدام کنند و در غیر این صورت، خرید آنها منتفی خواهد شد.

تابناک فیلتر و رفع فیلتر شد/ واکنش انتظامی به رفع‌فیلتر

سایت خبری تابناک در این هفته فیلتر و رفع‌فیلتر شد. این سایت روز دوشنبه 13 مرداد فیلتر شد. یک منبع آگاه در این باره به خبرنگار مهر گفت: سایت تابناک به دستور مقام قضایی فیلتر شد.

خبر رفع فیلتر این سایت نیز فردای فیلترشدنش یعنی روز سه‌شنبه 14 مرداد منتشر شد. محمدصادق عرب مدیرمسئول تابناک در این باره به خبرنگار مهر گفت: سایت تابناک گویا با شکایت پلیس فضای تبادل اطلاعات و دستور سرپرست دادسرای جرائم رایانه‌ای مسدود شده بود که خوشبختانه با نظر دادستان محترم تهران رفع انسداد شد.

وی در ادامه و درباره علت فیلتر شدن این سایت گفت: بر اساس اطلاعات واصله این سایت گویا با شکایتی که پیرو درج انتقاد یکی از مراجعه کنندگان به پلیس فتا و دادسرای جرایم رایانه‌ای داشته است و دستور آقای گودرزی سرپرست دادسرای جرائم رایانه‌ای مسدود شده بود.

در همین حال حسین انتظامی معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد در گفتگویی که در این باره با خبرنگار مهر داشت، با اشاره به دستور رفع فیلتر سايت تابناك در زمان کوتاهی از سوی دادستان تهران، از این «توجه و سرعت عمل» قدردانی کرد.

انتظامی گفت:‌ تدبیر این است كه همه نهادهای مسئولی كه نقش نظارتی بر رسانه‌ها دارند، از ابزار برخورد و توقيف به عنوان اولين راه حل استفاده نكنند.

معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد همچنین به این نکته اشاره کرد که نگاه منطقی، تذکر و رفع اشکال است، نه فیلترینگ و برخورد سخت.

انتشار فراخوان جایزه کتاب سال بعد از بازنگری‌ها

بیست و دومین دوره جایزه جهانی كتاب سال جمهوری اسلامی ایران پس از بازنگری در آن، فراخوان خود را اعلام کرد.

به این ترتیب، مطابق مصوبه جلسه نهایی کارگروه بازنگری در جوایز فرهنگی حوزه کتاب در مورد جایزه جهانی کتاب سال، مقرر شد که «با توجه به جایگاه جهانی جایزه جهانی کتاب سال جمهوری اسلامی، فعالیت آن همچنان با قوت ادامه یافته و به منظور بهره بردن از نقش آن در عرصه دیپلماسی علمی و فرهنگی، گروه ویژه‌ای تشکیل تا روند دیدبانی علمی، ارزیابی آثار و اجرایی آن را با مشورت اساتید، صاحبنظران و دست‌اندرکاران داخل و خارج از کشور، بازخوانی و برابر اهداف جهانی، پیشنهادهای مناسب را به دور دوم کارگروه جهت قرار گرفتن در فرآیند تصویب نهایی؛ ارائه کند.»

بر این اساس دبیرخانه جایزه جهانی كتاب سال جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که با هدف شناسایی و معرفی كتابهای ارزشمند در دو حوزه مطالعات اسلامی و مطالعات ایرانی در سه بخش تألیف، ترجمه و تصحیح كه برای اولین بار طی سال قبل میلادی (2013) به زبان‌های گوناگون در كشورهای مختلف (بجز ایران) چاپ شده است، بیست و دومین دوره جایزه جهانی كتاب سال را برگزار می‌كند.

طبق این فراخوا از کلیه ناشران، پدیدآورندگان و صاحبنظران دعوت می‌شود یک نسخه از کتب مورد نظرخود را طی معرفی کوتاهی از اثر، خطاب به دبیر جایزه جهانی کتاب سال، تا پایان آذرماه 1393 به دبیرخانه این جایزه ارسال کنند.

محقق دبیر هفدهمین جشنواره کتاب کودک و نوجوان شد

علیرضا حاجیان زاده مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، در حکمی دبیری هفدهمین جشنواره کتاب کودک و نوجوان را به جواد محقق سپرد.

حاجیان‌زاده در حکم انتصاب محقق به تجربه‌ها، تعهد، سوابق و شناخت وی از حوزه ادبیات و هنر کودک و نوجوان اشاره کرده و به پیشنهاد معاون تولید کانون، این سمت را به او سپرده است.

هفدهمین جشنواره کتاب کودک و نوجوان هم‌زمان با هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران برگزار خواهد شد.