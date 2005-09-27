انتخاب استانداران لرستان ،آذربايجان شرقي و غربي و هرمزگان به مراحل پاياني خود نزديك شده است

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر" به نقل ازيك سايت نزديك به رييس جمهور ، ميان گزينه هاي پيشنهادي براي استان لرستان ، آقايان نصيري، صاحب محمدي وآقا محمدي بيش از بقيه افراد براي استانداري اين استان مطرح هستند.البته به نظر مي رسد تاكنون احتمال استانداري نادر نصيري بيش از دو گزينه ديگر مي باشد .

در ميان افراد مطرح شده براي تصدي استانداري آذربايجان شرقي نيز نام دو نماينده اين استان در مجلس شوراي اسلامي به چشم مي خورد. بنابر اين گزارش علاوه بر محمد حسين فرهنگي نماينده تبريز و مصطفي هاشمي نماينده مراغه و عجب شير، عليرضا شيخ عطار، دكتر سيد ابراهيم ابراهيمي و دكتر معمارزاده نيز از جمله نامزدهاي تصدي استانداري آذربايجان شرقي هستند. البته هنوز نتيجه مشخصي از رايزني ها حاصل نشده است .

همچنين سيد قاسم حسيني، علي افراشته و علي ملك زاده نامزدهاي استانداري استان هرمزگان به شمار مي روند.

حسيني سركنسول سابق ايران در امارات بوده و افراشته از مديران صدا و سيما است كه در وزارت ارشاد نيز سابقه فعاليت دارد و ملك زاده نيز در حال حاضر در وزارت كشور مشغول فعاليت است.

در همين حال خبرهاي رسيده از آذربايجان غربي حاكي از آن است كه رايزني ها براي انتصاب جمشيد محمدزاده براي استانداري اين استان به مراحل پاياني رسيده و ظاهرا قطعي به نظر مي رسد . محمد زاده از رزمندگان دوران دفاع مقدس و يكي از مسوولان موسسه انصارالمجاهدين بوده است .