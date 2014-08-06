به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ ناصر فرید ظهر چهار شنبه در جلسه تکمیل باغ موزه دفاع مقدس استان لرستان با اشاره به روند اجرای این پروژه اظهار داشت: طراحی این موزه بعد از گذشت چهار سال تا پایان مرداد ماه امسال اجرایی می شود.

وی با بیان اینکه کار اجرایی و عملیاتی این پروژه آغاز شده است افزود: هم اکنون موضوعی که مدنظر ما است ضرورت محتواسازی این موزه است.

سرهنگ فرید با بیان اینکه موضوع محتوا این موزه بسیار مهمتر از بحث ساختمان فیریکی این پروژه است عنوان کرد: باید با اقدامات لازم کار فضا سازی نظامی، اجتماعی، فرهنگی، روانی و ... این موزه مدنظر قرار گیرد.

تا کنون اطلس دفاع مقدس استان لرستان تهیه نشده است

مدیرکل بنیاد حفظ و نشر آثار دفاع مقدس استان لرستان با اشاره به راه اندازی کمیته اجرای این پروژه در استان لرستان بیان داشت: در این راستا سه کمیته عمرانی، فرهنگی و محتوایی و همچنین برنامه و بودجه احداث موزه دفاع مقدس استان راه اندازی شده است.

سرهنگ فرید با تاکید بر ضرورت توجه به موضوع محتوا سازی این موزه تصریح کرد: متاسفانه بعد از گذشت سالها از دفاع مقدس ما هنوز نتوانسته ایم در بحث اطلاع رسانی، مستندسازی و ایجاد بانک اطلاعاتی جامعی در این حوزه موفق باشیم.

وی با بیان اینکه متاسفانه تا کنون اطلس دفاع مقدس استان لرستان تهیه نشده است افزود: این در حالیست که همه استانهای کشور اقدام به تهیه و تدوین این اطلس کرده اند.

مدیر کل بنیاد حفظ و نشر آثار دفاع مقدس استان لرستان با بیان اینکه حدود یک سال است که اقداماتی را برای تهیه این اطلس در استان آغاز کرده ایم ادامه داد: متاسفانه با توجه به فقدان اطلاعات درست در حوزه دفاع مقدس استان هنوز نتوانسته ایم در این زمینه اقدامی انجام دهیم.

سرهنگ فرید با تاکید بر ضرورت همکاری دستگاههای اجرایی استان در این زمینه عنوان کرد: به طور حتم تهیه این اطلس دفاع مقدس استان می تواند به مراکز علمی، دانشگاهی و آموزش و پرورش استان کمک کند.

وی با بیان اینکه با اشاره به درس آشنایی با دفاع مقدس که در سطح دانشگاههای استان تدریس می شود گفت: متاسفانه با توجه به اینکه هنوز اطلس دفاع مقدس استان تهیه نشده محتوای کتاب آشنایی با دفاع مقدس که در دانشگاههای استان تدریس می شود بومی نیست.

ضرورت مساعدت مالی استانداری در زمینه محتواسازی موزه دفاع مقدس

مدیر کل بنیاد حفظ و نشر آثار دفاع مقدس استان لرستان با تاکید بر همکاری فرمانداران شهرستانهای مختلف استان در راستای جمع آوری اطلاعات و مستندات حوزه دفاع مقدس لرستان گفت: در این راستا لازم است که فرمانداران شهرستانها اقدام به برگزاری جلسات مرتبط با این موضوع کنند و از دستگاههای اجرایی عضو جلسه بخواهند که مدارک و مستندات این حوزه را گردآوری کنند.

سرهنگ فرید همچنین بر ضرورت همکاری نیروی انتظامی لرستان در زمینه جمع آوری اطلاعات و مستندات حوزه دفاع مقدس استان تاکید کرد و افزود: با توجه به اینکه نیروی انتظامی در دوران جنگ دفتر روزنامه داشته و اخبار ثبت شده ای در این زمینه دارند می توانند اطلاعات مناسبی در اختیار ما قرار دهند.

وی همچنین بر ضرورت همکاری بنیاد شهید و امور ایثارگران لرستان در زمینه جمع آوری این اطلاعات و مستندات تاکید کرد و گفت: با توجه به اینکه در قالب موزه دفاع مقدس بخش باغ بهشت نیز پیش بینی شده این اداره کل پرونده فرهنگی هر شهید را می تواند در اختیار این موزه قرار دهد.

مدیر کل بنیاد حفظ و نشر آثار دفاع مقدس استان لرستان همچنین بر ضرورت همکاری صدا و سیما برای اطلاع رسانی تاکید و گفت: صداوسیما می‌تواند با اطلاع رسانی لازم زمینه همکاری مردم را برای جمع آوری اطلاعات و مستندات حوزه دفاع مقدس استان فراهم آورد.

سرهنگ فرید همچنین با تاکید بر نقش مهم میراث فرهنگی استان در رابطه با همکاری در زمینه محتواسازی موزه دفاع مقدس لرستان عنوان کرد: همچنین دانشگاه علوم پزشکی لرستان می تواند آمار شهدا، مجروحین، خدمات ارائه شده، اقدامات انجام شده در حوزه پشتیبانی جنگ و... ارائه دهد.

وی همچنین بر ضرورت مساعدت مالی استانداری لرستان در زمینه محتوا سازی موزه دفاع مقدس و همچنین انجام پژوهش های لازم در این زمینه تاکید کرد.