به گزارش خبرنگار مهر، جواد واحدی بعد از ظهر چهارشنبه در بازدید از دهمین نمایشگاه مطبوعات مازندران با اشاره به اینکه در بخش گردشگری زیرساخت های بسیاری برای توسعه داریم، اظهارداشت: اداره کل میراث در بخش گردشگری و میراث فرهنگی خوب ورود پیدا کرده است و با توجه به جاذبه های خوب گردشگری استان قطعا در سال جاری در دستور کار قرار دهیم.

وی به پروژه های عمرانی شهر اشاره کرد و افزود: با توجه به پروژه‌های نیمه تمام عمرانی از دولت گذشته در دستور کاردولت قرار گرفته و با ارائه تخصیص بتوانیم تخصیص های مناسب در بخش پروژه های عمرانی داشته باشیم.

نماینده عالی دولت در ساری یکی دیگر از مشکلات مرکز استان آب است، اذعان داشت: در بحث منابع آب مشکلی وجود ندارد اما در توزیع آن به‌دلیل مناسب نبودن و فرسوده بودن زیرساخت‌ها با مشکل مواجه هستیم و لذا با رویکرد توزیع اعتبارات در فصل عمران آب شهری و روستایی بوده این دغدغه را کاهش دهیم.

واحدی خاطرنشان کرد: نقش رسانه‌های مختلف مجازی و نوشتاری با نقد سازنده با توجه به تاکید ولی فقیه می تواند در ساز و کار مدیران در جهت ایجاد توسعه متوازن داشته باشد.

وی با اشاره به نگاه دولت تدبیر و امید به بخش توسعه، گفت: یکی از دغدغه‌های دولت و نماینده آن در استا‌ن‌ها بخش توسعه در همه ابعاد آن هم توسعه متوازن که در دستور کار خود قرار داد به نظر می رسد که استان قابلیت لازم را پیدا نکرده است.