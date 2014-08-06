فدراسیون فوتبال روز خبرنگار را تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، در اين پيام با تأكيد بر نقش و رسالت خطير رسانه‌ها در عرصه اطلاع‌رساني آمده است: خبرنگاران مانند سنگرسازان بي‌سنگرند كه در مسير انجام رسالت خود با سختي‌ها و خطرهاي فراوان مواجه‌اند و عشق به قلم، وظيفه مهم آگاه‌سازي جامعه و راه پرخطر را بر آنان هموار ساخته است.



رسانه‌هاي گروهي و در رأس آنها، خبرنگاران، عكاسان، گزارشگران و تصويربرداران در تعامل و همكاري صميمانه، يار فدراسيون فوتبال بوده و همراه دلسوز در تمام رويدادها و انعكاس آن به جامعه پرشمار و عاشق فوتبال كشور هستند و در اين مسير قدم‌هاي مؤثري برداشته‌اند و دور از اغراق نخواهد بود كه بگوييم فوتبال ايران در تمامي برهه‌ها مرهون تلاش خستگي‌ناپذير رسانه‌هاي گروهي بوده و خواهد بود.



حضور پرشور نمايندگان رسانه‌هاي گروهي در بدترين شرايط جوي و آب و هوايي براي پوشش مسابقات ملي، باشگاهي، بين‌المللي و همراهي تيم ملي در تمامي عرصه‌ها، نشانگر نقش حساس و مهم خبرنگاران در موفقيت و سربلندي فوتبال ملي است.



فدراسيون فوتبال بر خود لازم مي‌داند از تمامي دست‌اندركاران رسانه‌هاي گروهي (نشريات، خبرگزاري‌ها و صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران) كه فدراسيون را در تحقق سياست‌ها، برنامه‌ها و برنامه ريزي‌هاي خود كه در برگيرنده رشد و تعالي فوتبال كشور است، همراهي و حمايت مي‌نمايند تقدير و با تشکر کند.