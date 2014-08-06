شهریور امسال چهار پژوهش سرای دانش آموزی در همدان به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا فولادوند بعدازظهر چهارشنبه در گردهمایی مدیران آموزش متوسطه کار و دانش با بیان اینکه آموزش و پرورش استان همدان در هشت ماه گذشته سیاست های متعددی در راستای آموزش دوره متوسطه اجرا کرده است، اظهار داشت: توسعه فعالیت های پژوهش محور با توجه به اینکه پژوهش محوری دچار مشکل شده مد نظر است.

وی با بیان اینکه متعادل سازی ظرفیت و امکانات برای توزیع متوازن دانش آموزان در رشته های نظری، فنی و حرفه ای و کار و دانش یکی دیگر از سیاست های اجرایی در آموزش و پرورش استان همدان بوده است، بیان کرد: توسعه رشته ادبیات و علوم انسانی، توسعه کمی و کیفی پژوهش سراها، توسعه فرهنگ قرآنی و قرآن پژوهی نیز در استان همدان در دوره متوسطه اجرایی شده است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان همدان با بیان اینکه امسال سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی نامگذاری شده است، ادامه داد: امیدواریم در پایان سال در اقتصاد و فرهنگ به نتایج خوبی رسیده باشیم.

فولادوند با بیان اینکه استاندارد سازی مدارس و اجرای طرح مدارس سرآمد و برتر، بهبود کیفیت آموزشی و ارتقا شاخص‌های کارای درونی، افزایش کمی و کیفی ورود دانش آموزان به مراکز آموزش عالی، برنامه ریزی برای توسعه کمی و کیفی المپیادهای علمی نیز در استان همدان اجرایی شده است، بیان کرد: تنوع بخشی به شیوه های آموزشی از طریق فناوری های نوین در طول ایام گذشته انجام شده است.

نماز جماعت در مدارس نباید کمرنگ برگزار شود

وی با بیان اینکه اقامه نماز جماعت باید در اولویت قرار گیرد چراکه در جامعه ای که متعلق به اسلام ناب محمدی است پذیرفته نیست که در مدارس نماز جماعت برگزار نشود، عنوان کرد: نماز جماعت در مدارس نباید کمرنگ برگزار شود و از مدیران انتظار می رود در این عرصه تلاش بیشتری داشته باشند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان همدان با بیان اینکه از همه ظرفیت های اولیا دانش اموزان باید استفاده کرد، اظهار داشت: اگر مدیران مدارس با اولیا همکاری نداشته باشند موفقیت های لازم را به دست نخواهند آورد.

عبدالرضا فولادوند با بیان اینکه مدیران در طول تابستان باید حتما از 15 روز مرخصی خود استفاده کنند، بیان کرد: مرخصی مدیران می تواند در روحیه انها تاثیر بسزایی داشته باشد.

معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش استان همدان نیز در ادامه با بیان اینکه یکی از رسالت‌های مدیران در مدارس بحث خلاقیت، نوآوری و ابتکار است، اظهار داشت: خلاقیت، نوآوری و ابتکار نیازمند دانش و علم مناسب، تسلط به مبانی علمی روز و فرصت کافی برای اندیشیدن است.

مصطفی خزاعی با بیان اینکه متاسفانه در بخشنامه ها و در دستورالعمل های متعدد موازی کارهایی وجود دارد که فرصت اندیشیدن را از مدیران مدارس گرفته است، ابراز داشت: بخش عمده ای از دغدغه مدیران مستند سازی برای پاسخگویی به بخشنامه ها است.

وی با بیان اینکه توسعه مدارس خاص در سال های گذشته شکافی عمیق بین مدارس ایجاد کرده است، اضافه کرد: دانش آموزان نخبه و فعال در مدارس خاصی جمع شده اند و سایر دانش آموزان در مدارس عادی هستند.

معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش استان همدان با بیان اینکه مدرسه متعادل مدرسه ای است که دانش آموز قوی، ضعیف و متوسط را کنار هم داشته باشد اما امروزه اینگونه نیست، ادامه داد: باید درخصوص تعداد و تنوع مدارس خاص بازنگری شود.

خزاعی با بیان اینکه مدارس خاص مشکل توازن رشته ای را نیز ایجاد کرده اند، بیان کرد: با این شیوه تحصیلی کنونی انتظار توازن رشته ای سخت است و توسعه فنی و حرفه ای و کار و دانش یک اصل اساسی است که باید به ان توجه شود.

وی با بیان اینکه راهی جز توسعه رشته های فنی و حرفه ای و کار و دانش وجود ندارد و اگر به زیر ساخت ها توجه نشود خود یک آسیب برای همه رشته است، افزود: اگر کیفیت آموزش رشته فنی و حرفه ای و کار و دانش بالا نرود و برای این رشته ها تبلیغ نشود به این رشته ها توجهی نخواهد شد.

معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش استان همدان با بیان اینکه سال گذشته مدارس شبانه روزی استان همدان وضعیت خوبی پیدا کردند، عنوان کرد: وسایل مدارس شبانه روزی از نظر بهداشتی دیگر قابل استفاده نیستند و نیاز به اعتباری برای بازسازی وسایل مدارس شبانه روزی محسوس است.

مصطفی خزاعی با بیان اینکه در دو سال اخیز آموزش و پرورش جز پرداخت هزینه آب، برق و گاز سرانه آنچنانی نداشته است، بیان کرد: مدارس از نظر تامین حداقل ها با مشکل مواجه هستند و سیاست گذاران و نمایندگان مجلس باید عنایت ویژه ای به مدارس داشته باشند.