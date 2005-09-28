۶ مهر ۱۳۸۴، ۱۲:۲۰

رئيس بسيج دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي ايران خبر داد:

برگزاري دوره طب سنتي با همكاري دانشگاه هاي آمريكا و انگليس

رئيس بسيج دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي ايران از برگزاري دوره هاي طب اورژانس، طب سنتي و هميوپاتي با همكاري دانشگاه هاي بوستون و بركلي آمريكا و سنتار انگليس خبر داد.

دكتر مشكي در گفت و گو با خبرنگار سرويس علوم پزشكي گروه دانشگاهي "مهر" افزود: بسيج دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي ايران در شاخه هاي علمي، فرهنگي و سياسي فعاليت كرده و در همين راستا به برگزاري هاي دوره هاي فوق اقدام كرده است.

وي اظهار داشت: در آغاز سال تحصيلي جاري نيز در روزهاي 7 و 8 مهرماه اردويي فرهنگي براي دانشجويان جديد الورود در اردوگاه امام خميني ( ره ) شهرستان لواسانات برگزار مي شود.

رئيس بسيج دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي ايران يادآور شد: انتشار نشريه "تنفس صبح" و 7 نشريه ديگر در زمينه هاي مختلف از ديگر برنامه هاي فرهنگي است كه توسط اين نهاد در دانشگاه علوم پزشكي ايران انجام مي شود.

وي به بازديد از مناطق جنگي جنوب در اسفند ماه جاري اشاره و خاطرنشان كرد: اين اردو براي دوازدهمين دوره متوالي در اين دانشگاه با هدف آشنايي دانشجويان با اين مناطق برگزار خواهد شد.

