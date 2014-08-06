یک قلاده گرگ در آباده تلف شد

مدیر کل حفاظت از محیط زیست فارس در گفتگو با خبرنگار مهر توضیح داد: مقارن ساعت 10 صبح امروز اعلام می شود که یه گرگ از زیستگاه خود در شهرستان آباده خارج و در شهر دیده شده است.

حسینعلی ابراهیمی کارنامی گفت: این گرگ در شهر آباده چهار نفر را از ناحیه سر و دست زخمی می کند که شامل سه مرد مسن بین 70 تا 80 سال و یک بچه کوچک بوده که مصدومان در بیمارستان آباده تحت مداوا قرار گرفتند.

وی ادامه داد: به محض اطلاع از حضور گرگ در شهر، ماموران محیط زیست و نیروی انتظامی برای زنده گیری این حیوان اقدام کردند و در نهایت موفق به گرفتن گرگ شدند اما در راه انتقال به دامپزشکی برای معاینه تلف شد.

مدیر کل حفاظت از محیط زیست با اشاره به اینکه معاینات لازم برای مشخص شدن علت مرگ این گرگ انجام خواهد شد، افزود: علت خروج این حیوانات از زیستگاهشان کوچک شدن زیستگاه به علت گسترش شهرهاست.

ابراهیمی کارنامی گفت: طی این چند ساعت شایعاتی در مورد رها کردن حیوان مطرح شده بود که به کلی این شایععات را تکذیب می کنیم و از مردم نیز می خواهیم به محض مشاهده حیوانات مراتب را با مسئولان مرتبط در میان بگذارند.