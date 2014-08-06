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۱۵ مرداد ۱۳۹۳، ۱۷:۵۰

یک عکس یک نگاه/

جایزه شرکت فرانسوی به زنان اسرائیلی برای قتل عام کودکان فلسطینی

جایزه شرکت فرانسوی به زنان اسرائیلی برای قتل عام کودکان فلسطینی

شرکت لوازم آرایشی-بهداشتی گارنیر فرانسه به زنان ارتش اسرائیل به خاطر قتل عام کودکان بی گناه فلسطینی جایزه داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تصاویری که زنان ارتش اسرائیل پس از دریافت محصولات این شرکت فرانسوی به عنوان جایزه حضور در قتل عام مردم زنان و کودکان غزه، در صفحات شبکه های اجتماعی منتشر کردند، انتقادهای زیادی را متوجه این شرکت و نظامیان اسرائیلی کرده است.

کد مطلب 2344890

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