جایزه شرکت فرانسوی به زنان اسرائیلی برای قتل عام کودکان فلسطینی

به گزارش خبرگزاری مهر، تصاویری که زنان ارتش اسرائیل پس از دریافت محصولات این شرکت فرانسوی به عنوان جایزه حضور در قتل عام مردم زنان و کودکان غزه، در صفحات شبکه های اجتماعی منتشر کردند، انتقادهای زیادی را متوجه این شرکت و نظامیان اسرائیلی کرده است.