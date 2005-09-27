طرح تنظيم بازار 22 محصول كشاورزي اجرايي مي شود

به گزارش خبر نگار اقتصادي مهر، محمد رضا اسكندري در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در مورد جلوگيري از واردات ميوه و بويژه مركبات به كشورپاسخ داد.

وي گفت: با توجه به توليد ميوه و عدم نياز به واردات در حال پيگيري لغومصوبه تعرفه واردات ميوه هستيم ودر اين راستا برنامه اي مشترك براي تنظيم بازار 22 محصول بخش كشاورزي با همكاري وزارت جهاد كشاورزي ، بازرگاني و اقتصاد و دارايي تهيه شده كه هم اكنون در دستور كار دولت قرار دارد.

وزير جهاد كشاورزي اظهارداشت: كليات اين طرح تصويب و جزئيات آن در هيات دولت در حال بررسي است كه پيش بيني مي شود در جلسه آينده دولت تصويب شود .

وي در مورد كنترل وبا دركشور افزود: براساس اعلام سازمان بهداشت جهاني به وزارت بهداشت كشوردر تاريخ سيزدهم شهريور ماه ، بحث وبا در ايران كنترل شده و از اين تاريخ هيچ موردي از وبا در سبزي و صيفي گزارش نشده است .

وي با انتقاد از عملكرد گذشته وزارت بهداشت و درمان در رابطه با گسترش بحران در زمينه شيوع وبا در كشور افزود: متاسفانه بحث شيوع و اعلام وبا توسط چند تن از كارشناسان وزارت بهداشت زماني مطرح شد كه دولت جديد براي گرفتن راي اعتماد در مجلس بود و دولت قديم نيز به شكل جدي به اين مسئله توجه نكرد .

به گفته وزير جهاد كشاورزي، اين در حالي است كه اعلام وزارت بهداشت تصميم يك طرفه اي بود و مسائل فني دررابطه با كشاورزي درآن رعايت نشده بود بطوريكه منظور از صيفي جات مي تواند بسياري از انواع مانند خربزه ، خيار و غيره باشد كه ربطي به شيوع وبا ندارد .

به گزارش مهر، اسكندري در مورد پرداخت خسارت به سبزيكاران بابت شيوع وبا تصريح كرد: برآورد خسارت وارده به سبزيكاران انجام شده خيلي كارشناسي و دقيق نبوده و فعلا در جلسه هيات دولت مبلغ 15 ميليارد تومان براي پرداخت تصويب وبراساس تفكيك استانها در اختيارصندوق پرداخت خسارت بانك كشاورزي قرارگرفته است.

وي افزود: كشاورزان خسارت ديده در مناطق قطعا مي توانند پول خود را بابت خسارات وارده به آنان دريافت كنند .

وزير جهادكشاورزي، عدم ارائه خدمات ، مكاتبه وزارتخانه هاي جهاد كشاورزي و بهداشت و درمان با قوه قضاييه براي برخورد با سبزيكاران متخلف ، عدم پرداخت خسارات به آنان و اطلاع به وزارت نيرو براي بهداشتي كردن آب سبزيكاران متخلف را از موارد مورد نظر براي برخورد با سبزيكاراني كه زمينهاي خود رابا آب آلوده آبياري مي كنند ، دانست .

اسكندري با اشاره به عدم شيوع آنفولانزاي مرغي به كشور ، تاكيد كرد: تاكنون هيچ موردي از آنفولانزاي مرغي مشاهده نشده و فضاي مرغداريهاي كشور پاك است و آنچه كه تاكنون از سوي مسوولان گفته و درخواست شده بيشتر جنبه پيشگيري داشته و اين در حالي است كه با توجه به مهاجرت پرندگان از كشورهاي روسيه و قزاقستان ، هنوز احساس خطر در مورد شيوع بيماري آنفولانزاي مرغي داريم .

اسكندري در مورد تاثير شرايط اقليمي بر روند توليد و خودكفايي گندم تصريح كرد: در سالجاري شرايط اقليمي كشوربراي توليد گندم بدترين وضعيت بود بطوريكه با توجه به شرايط موجود بايد ميزان خريد گندم در سالجاري بيش از 8 ميليون تن نمي شد اما پايداري در توليد گندم موجب شد كه امسال بيش از 11 ميليون تن گندم از كشاورزان خريداري شود .

وي تاكيدكرد: اين درحالي است كه در سالجاري سرمازدگي يك ميليون و 400 هزار تن هكتاراراضي زير كشت گندم ، خشكسالي حاكم بر دو ميليون هكتار سطح زير كشت گندم ، سيل زدگي 100 هزار هكتار از بهترين مزارع گندم و نابودي 170 هزار هكتار از اراضي گندم بر اثر تگرگ ازمهمترين موارد شرايط اقليمي نامناسب براي توليد گندم بود .

اسكندري افزود: اين درحالي است كه در صورت مناسب بودن شرايط آب و هوايي ميزان خريد گندم در سالجاري 13 ميليون تن پيش بيني شده بود كه در حال حاضر و با توجه به شرايط موجود ميزان خريد گندم به بيش از 11 ميليون تن خواهد رسيد .

وي در مورد شرايط احداث سيلو در كشور تاكيد كرد: درحال حاضر حدود 50 درصد ازظرفيت ذخيره سازي گندم استاندارد و مابقي غير استاندارد است بطوريكه براساس برنامه ريزي انجام شده و احداث سيلوهاي جديد در حال حاضر ساخت سيلوي 50 هزار تني بيجار كردستان در دست احداث است .

اسكندري در مورد حمايت از توليد محصولاتي مانند پنبه ،چاي و روغن بحث توليد محصولاتي مانند پنبه و چاي و روغن حمايت از توليد داخلي است و بايد مواردي اصلاح و ساختارهاي موجود بررسي شود .

وي در مورد جلوگيري از واردات جو به كشور تصريح كرد: براساس پيش بيني معاونت زراعت ، ميزان توليد جو در سالجاري حدود سه ميليون و 300 هزار تن و نياز كشور سه ميليون و 700 هزار تن مي رسد كه براين اساس ميزان واردات كشور بايد بين 500 تا 700 هزار تن جو باشد .

اسكندري در مورد افزايش ضريب مكانيزاسيون در بخش كشاورزي تاكيد كرد: آنچه كه قبل از مطرح شدن افزايش تعداد و نوسازي ماشين الات كشاورزي مطرح مي شود بالابردن بهره وري است بطوريكه علي رغم پيش بيني ضايعات 15 درصدي گندم در زمان برداشت ميزان ضايعات با همين دستگاهها به زير پنج درصد رسيد .