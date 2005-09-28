۶ مهر ۱۳۸۴، ۹:۰۰

آسيب شناسي سينماي كودك - 31

هوشنگ مرادي كرماني:سينماي كودك ما برگرفته از فرهنگ و رسوم ايراني باشد

سوژه و موضوعات مورد استفاده در فيلم هاي كودك در حال حاضر با ضعف هاي زيادي روبه رو است .

"هوشنگ مرادي كرماني"، نويسنده و فيلمنامه نويس سينماي كودك، ضمن بيان اين مطلب در گفت وگو با خبرنگار سينمايي "مهر"، در مورد ويژگي هاي سينماي كودك ونوجوان ايران، گفت :سينماي كودك ما برگرفته ازفرهنگ و اداب و رسوم و مسايل ديني و اعتقادي ملي و بومي ايراني است .

فيلمنامه نويس "قصه هاي مجيد " تاكيد كرد :مهم ترين نقطه ضعفي كه سينماي كودك با آن روبه رواست ،در مورد سوژه و موضوعاتي است كه دست مايه كار فيلم سازان قرار مي گيرد و واقعيت تلخ و غير قابل انكار آن است كه در شرايط كنوني، اكثرا موضوعات سهل الوصول و سر درستي با كمترين امكاناتبستر اصلي توليد در سيمناي كودك در كشور ما قرار گرفته است .

                                                

نويسنده "خمره"افزود :براي رشد سينماي كودك بايد توجه بيشتري به داستانهاي ادبي صورت بپذيرد و بسياري از داستانهاي كودك اين پتانسيل و توان را براي جذب مخاطب دارد .

نويسنده "مرباي شيرين"خاطر نشان كرد:اكثر مخاطبين سينماي انيميشن، كودكان ونوجوانان هستند و مي شود در قالب انيميشن حرفها و پيام هاي مورد نظر را به كودك ارائه كرد .

مرادي كرماني تصريح كرد:برگزاري جشنواره كودك اصفهان ويژگي و تاثيرات زيادي داردو محلي است كه اهالي و دست در اندركاران سينماي كودك گرد هم مي آيند ودر باره سينماي كودك به تبادل آرا مي پردازند .

