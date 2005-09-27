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۵ مهر ۱۳۸۴، ۱۶:۲۰

از ششم مهر ماه

مراكز آموزش از راه دور شروع به كار مي كنند

مراكز آموزش از راه دور از ششم مهر ماه در سراسر كشور شروع به كار مي كنند .

به گزارش خبر گزاري مهر به نقل از روابط عمومي موسسه آموزش از راه دور، همزمان با شروع سال تحصيلي در دوم مهرماه ، مراكز آموزش از راه دور نيز آماده فعاليت بوده ولي به دليل برگزاري كلاس هاس هدايت آموزشي مراكر در روزهاي پاياني هفته طبق شيوه آموزشهاي نيمه حضوري اين مراكز در سراسر كشور ششم مهرماه فعاليت خود را آغاز مي كنند.

سازمانهاي آموزش و پرورش استانها برنامه هاي خاصي بدين منظور پيش بيني كرده اند كه از طريق رسانه هاي محلي اطلاع رساني خواهد شد .

گفتني است ، در سال تحصيلي گذشته اولين سال آموزش از راه دور به صورت محدود و آزمايشي در 29 مهر ماه افتتاح شد .

کد مطلب 234517

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