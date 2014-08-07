تحصیل 61 هزار دانش آموز در مدارس سما/  پژوهش تبدیل به فرهنگ شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احمد قلی زاده بعد از ظهر پنجشنبه در مراسم اختتامیه نهمین جشنواره پژوهش و اختراعات دانش آموزی سما، اظهار داشت: پژوهش باید به یک فرهنگ تبدیل شده و خردورزی و پژوهش به هم گره بخورند و آنچه که برای سازمان سما اهمیت دارد این است که دانشگاه آزاد به این باور برسد که در سالهای آینده این سازمان سهم بیشتری از آموزش و پرورش را به خود اختصاص دهد و دانشجویان زیادی را به دانشگاه آزاد تحویل دهد.

حجت الاسلام قلی زاده با تأکید برآشنا کردن معلمان با پژوهش بعنوان عامل اساسی تحول نظام آموزشی ، توجه به آموزش های گروهی و بازدیدهای علمی افزود: تشکیل کمیته های پژوهشی دانش آموزی، عضویت دانش آموزان سما در کلوپ های علمی دانشگاه آزاد، برگزاری همایش های علمی و پژوهشی اختراعات، فعالیت دانش آموزان در مجله پژوهشی دانش آموزی، تجهیز کتابخانه های مدارس و بهره گیری از اینترنت و دسترسی آسان دانش آموزان مدارس سما به اینترنت از دیگر عوامل ارتقای فرهنگ پژوهش دراین مدارس است. وی با بیان این مطلب که در کشور آلمان قیمت یک تکنسین بیشتر از یک دکتر است تربیت تکنسین را مهم دانست و گفت: سازمان سما در یک رویکرد جدید بر این باور است که جمهوری اسلامی باید توجه اساسی به تربیت تکنسین داشته باشد. وی افزود : مدارس ما باید استعدادها را شکوفا کنند و شکوفا شدن استعدادها بدون برنامه ریزی و هدف دار بودن، بدون امید و ارتباطات امکان پذیر نیست.

نماینده دانشگاه آزاد اسلامی در منطقه سه کشور اظهار داشت: در صورتی که جوانان کشورمان با استعدادند متأسفانه آموزش و پرورش خلاقیت را پرورش نمی دهد.

احمد شاهورانی با اشاره به نتایج آزمون بین المللی تیمز عنوان کرد: این آزمون جهت ارزشیابی بین المللی علوم و ریاضی برگزار می شود که در سال 2003 دانش آموزان 44 کشور شرکت کردند و دانش آموزان ایرانی در پایه های سوم و چهارم ابتدایی و مقطع دوم و سوم دبیرستان حاضر در این آزمون متأسفانه رتبه چهل و چهارم را کسب کردند.

وی با بیان اینکه در تیمز اول سنگاپور و در تیمز دوم ژاپن حائز رتبه اول شدند تصریح کرد: دانش آموزان ایرانی در بخش خلاقیت ضعیف بوده و آموزش کلاسیک ما به جای اینکه مهارت خلاقیت را تقویت کند آن را در سالهای بالاتر کاهش می دهد.

دکتر شاهورانی با تأسی از سخنان امیرالمؤمنین(ع) که به یک علم قانع نباشید بیان داشت: این سخن گویای این است که برای رسیدن به نتیجه بهتر درروش های پژوهشی باید از چندین منابع استفاده کنیم.

نماینده دانشگاه آزاد اسلامی در منطقه 3 کشوربه صفت "خلاق العلیم" خداوند در قرآن اشاره کرد و اظهار داشت: خلاقیت و دانایی با هم توأم هستند و خلاقیت بر مبنای علم بوده و استعداد خلاقیت مبدأ پژوهش هاست.

شاهورانی با تأکید بربرنامه ریزی مدارس سما بر خلاق شدن دانش آموزان افزود: در کنار آموزش و پرورش باید به مسائل فرهنگی هم توجه شده و دیدگاه اسلامی در دبستان و دبیرستان رشد پیدا کند.