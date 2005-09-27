دانشگاه ها بايد پرچمدار علم و حكمت در جهان باشند // شعور علمي و معرفتي دانشگاه ها نبايد تحت الشعاع دعواهاي كاذب قرار گيرد

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، دكتر احمدي نژاد رئيس جمهوري اسلامي ايران در مراسم آغاز سال تحصيلي مراكز آموزش عالي ضمن سپاس خداوند به جهت حضور در ميان اساتيد و دانشجويان گفت: بي شك امروز يكي از بهترين روزهاي كاري و ايام زندگي همكار شما خواهد بود.

وي سخن خود را با سلام و صلوات بر پيامبر عظيم الشان اسلام به عنوان اولين معلم بشريت آغاز كرد و گفت: سخنم را با سلام به بهترين خلق خدا عرض مي كنم او كه با القاي الهي و با كلمه اقراء زبان به تلاوت آيات گشود و با اسم رب كه همه علم و حكمتها از اوست، خواندن آغاز كرد و مامور شد تا نشانه هاي حق را بر مردم بخواند و آنان را از پليدي ها و خرافات برهاند و بفهماند كه با قل و زنجير و هوا و هوس و دنيا پرستي و وابستگي و عبوديت غير حق نمي توان به نور علم و حيات دست يافت تا جان ها پاك نشود. تجلي نور حق در آن ميسر نيست به زلال چشمه حكمت و معرفت آنگاه مي توان رسيد كه جان و روح زلال باشد.

احمدي نژاد در ادامه افزود: آنچه مايه جوشيدن چشمه جان آدمي است جلوه هاي خشت و سنگي است كه آدميان خود بنا مي نهند. تعلقات دنيوي و زرق و برق متاع قليل آن همچون ديواري جلوه هاي حكمت، عرفان و نور را كه خداوند در جان آدمي به وديعه نهاده است، سلب مي كند.

رئيس جمهور خاطرنشان كرد: تاريخ گواه آن است كه از عالمان ناپاك جز ناپاكي انتشار نيافته است و عموم گمراهان به دنبال عالمان خودساخته بودند و بالعكس عالمان باتقوا و دانشمندان تاريخ را با وجود خود و آثار خود عطرآگين كردند. دنياي امروز را ملاحظه كنيد هر چه فساد و تباهي است يا از جهل است و يا از عالمان ناپاكيزه كه علم خود را در اختيار هوي و هوس هاي و دنيا پرستان درآورده است.

آنچه مايه جوشيدن چشمه جان آدمي است جلوه هاي خشت و سنگي است كه آدميان خود بنا مي نهند

وي با عنوان اين مطلب كه متاسفانه امروز بسياري از علوم بخصوص در حوزه علوم انساني در خدمت بدخواهان و سلطه جويان است، تصريح كرد: آنان در پي اين هستند كه چگونه مي توانند بر ملت ها مسلط شوند، فرهنگ آنها را ضايع كنند، هويت آنها را بگيرند، فكر و ذهن آنها را از كار بياندازند، چگونه اراده ها را سست كنند و خودباوري را از ملت ها بگيرند و اينكه چگونه مي توانند ياس و نااميدي رابرملت ها حاكم كنند.

رييس جمهور با اشاره به علوم ارتباطات به عنوان يكي از اين علوم اظهار داشت: علوم ارتباطات كه مي تواند در خدمت توالي فرهنگ و علم و انديشه باشد تا حد زيادي در خدمت مطامع بدخواهان و زورپرستان قرار گرفته است انسانهايي كه مي توانند نقش بي بديلي را در تنوير افكار و تعالي اخلاق و رفتار و ترويج علم و معرفت داشته باشند، ابزار نفوذ و اقتدار سياسي ، فرهنگي و خبري قدرتهايي شده اند كه به گسترش و توان سلطه خود نمي انديشند.

احمدي نژاد خطاب به اساتيد و دانشجويان با اشاره به رفتار دولت هاي قدرتمند و ايجاد مانع بر دسترسي ديگر ملت ها به علوم و فنون روز دنيا آن را داستان عجيبي خواند و تاكيد كرد: امروز علم و فن آوري هاي برتر هم در خدمت مطامع قدرتهاي بزرگ و هم در انحصار آنهاست. نتيجه چنين امري سلطه بيشتر و طولاني تر آنها در جهان است علي رغم آنكه تبليغ مي كنند امروز رفتار صاحبان علم و فنون برتر رفتار قرون وسطايي است هم ديگران را از دسترسي علوم و فنون برتر محروم نگه مي دارند و هم اگر آنان با تلاش خود به آن دسترسي پيدا كردند مانع استفاده ديگران مي شوند. ارتجاع مدرن است يا جامعيت مدرن، آپارتايد علمي و طبقه بندي كردن ملت ها را به نام پيشرفت و صلح مطرح مي كنند.

مي گويند چرا از نفت و گاز استفاده نمي كنيد خوب اگر نفت و گاز ارزان تر است چرا شما خودتان استفاده نمي كنيد. بياييد نفت و گاز ارزان بخريد و استفاده كنيد. مي گويند سوخت هسته اي به شما مي دهيم خودتان توليد نكنيد

وي يادآور شد: بيش از 60 سال است كه علم و فناوري هسته اي در اختيار بشر قرار گرفته است اما قدرتمداران اجازه ندادند كه اين فناوري در خدمت اهداف صلح آميز براي همه ملت ها نقش پيدا كند. درست همان قدرتهايي كه از اين فناوري سوءاستفاده كرده اند، بمب اتمي ساختند و به كار گرفتند، مانع دسترسي ديگران حتي در مقاصد صلح آميز مي شوند. جوانان عزيز كشورمان بالاخره بعد از مجاهدت ها و تلاش هاي فراوان و با كمك اساتيد خود به اين فناوري رسيده اند. اكنون كه ما عليرغم ميل آنان خودمان به اين فناوري دسترسي پيدا كرديم مي گويند حتي در مقاصد صلح آميز هم حق استفاده نداريد.

احمدي نژاد خاطرنشان كرد: مي گويند چرا از نفت و گاز استفاده نمي كنيد خوب اگر نفت و گاز ارزان تر است چرا شما خودتان استفاده نمي كنيد. بياييد نفت و گاز ارزان بخريد و استفاده كنيد. مي گويند سوخت هسته اي به شما مي دهيم خودتان توليد نكنيد اولا با چه تضميني سوخت مي دهيد شما كه از دارو نيز با مقاصد سياسي بهره مي بريد و بسياري را از درمان و سلامت محروم مي كنيد اتكا به قول شما چه تضميني دارد.

وي در ادامه افزود: همه مي دانند كه منابع فسيلي رو به اتمام است اگر امروز به فكر انرژي جايگزين نباشيم در آينده بايد انرژي را با قيمت هاي سرسام آور بخريم و بعلاوه استقلال و عزت خود را نيز قرباني كنيم. فروش سوخت را با اهداف سياسي خود گره مي زنند ، آنگاه ما هم بايد هزينه مادي و هم هزينه سياسي آنها را بپردازيم. اين فقط يك مثال است بسياري از علوم و فنون امروز در انحصار آنان است و ما براي تعالي و پيشرفت خود به آن نيازمنديم.

ما ناگزير در دسترسي به علوم و فن آوري هاي روز دنيا هستيم نمي توان از تلاش براي دستيابي به آن گذشت

وي با اشاره به سالروز شكست حصر آبادان گفت: ملت ما با دست خالي و در شرايطي كه دشمنان ما متحد و مجهز بودند با اتكاء به توان ذاتي خود و فرهنگ و تمدن خود و نيروي جوانان عزيز و در عين ناباوري همه قدرتها حصر آبادان را شكست. من فكر مي كنم امروز نيز بايد با اتكاء به خودمان و به توان جوانان برومندمان و به شجاعت و نوآوري اساتيد فرهيختمان حصر علمي و فناوري را بشكنيم و عرصه هاي جديد و در مقابل ملت عزيز ايران را باز كنيم. امروز استقلال كشور ما به پيشرفت علوم و فنون گره خورده است .

وي افزود: ما هم در علوم انساني نيازمند يك نهضت بزرگ هستيم؛ نهضتي كه اعتلا به فرهنگ تمدن ساز اسلامي ايراني باشد و هم در علوم تجربي و فن آوري در مورد اول كار سنگين و طولاني است و علما بزرگ دانشگاه سهم اصلي را در اين مسئوليت خواهد داشت و در مورد دوم با توجه به ذكاوت و تيز هوشي و نشاط جوانان اين مرز و بوم و وجود اساتيد توانمند ، فرزانه و شجاع آينده بسيار روشن است.

رئيس جمهور تصريح كرد: ما ناگزير در دسترسي به علوم و فن آوري هاي روز دنيا هستيم نمي توان از تلاش براي دستيابي به آن گذشت. بسياري از علوم صرفا با تحقيق و پژوهش خودمان حاصل مي شود چرا كه در انحصار ديگران است و با نگاه سلطه گر عادي در اختيار ما قرار نمي دهند اگر علمي را خودمان به دست آورديم مي شود علم بومي و فناوري بومي. در اين صورت است كه اين علم و فناوري پايدار خواهد ماند و چون ريشه در اين سرزمين دارد و بالندگي هم خواهد داشت.

چشم انداز حركت ما تداوم تمدن اسلامي ايراني در فراز عصر حاضر است و با قاطعيت مي گويم اين شدني است

احمدي نژاد پايداري ، توازن و بالندگي را از خصوصيات علم بومي دانست و افزود: ما به اين اكتفا نمي كنيم. دانشگاههاي ما بايد پرچمدار علم و حكمت در جهان باشند و همان طور كه صدها سال، ملت ما پرچمدار علم و حكمت بود و هزاران دانشمند برجسته را در دامان پربركت خودش تربيت و به بشريت تقديم كرد.

وي با بيان اينكه امروز يك گسل تاريخي در اختيار ملت تمدن آفرين انقلاب قرار گرفته است، اظهار داشت: چشم انداز حركت ما تداوم تمدن اسلامي ايراني در فراز عصر حاضر است و با قاطعيت مي گويم « اين شدني است ». همانگونه كه در فناوري هسته اي در توليد سلول هاي بنيادين، در سد سازي و صدها عرصه علمي ديگر انجام شد. دولت با اتكاء به توانمندي ذاتي دانشگاهيان و علماي ملت با تمام توان در خدمت تلاشهاي علمي و فرهنگي و بالندگي جوانان برومند ميهن عزيزمان خواهد بود .

رئيس جمهور تاكيد كرد: بايد مراقبت كنيم فرصت ها را از ما نگيرند با ايجاد اختلال و درگيري هاي كاذب و انحراف از مقاصد اصلي ما را عقب نگه ندارند محيط دانشگاه كه محل تعامل فكري و طرح عقايد مختلف و محيط دوستي و برادري و نشاط است مراقبت شود كه قرباني هيجانات و ناملايمات افراد و گروههايي كه با عينك منفعت طلبي سياسي به دانشگاهها نگاه مي كنند نشود و شعور علمي و معرفي دانشگاهها تحت الشعاع دعواهاي كاذب قرار نگيرد. دانشگاها مي توانند و بلكه بايد پرچمدار عزت و استقلال ميهن ما باشد. ما با نگاه تعالي و حركت رو به جلو بايد دائم خود را نقد و اصلاح كنيم .

وي در پايان با اميدواري به آينده روشن تر و درخشان تر موفقيت و پيروزي دانشجويان، اساتيد و علما را خواستار شد.

در اين مراسم، پيش از سخنراني رييس جمهور ، برگزيدگان كنكور سراسري سال 84 مورد تقدير قرار گرفتند و هداياي خود را از دست رييس جمهور دريافت كردند.

همچنين پيش از سخنان رئيس جمهور، دكتر باقر لاريجاني رئيس دانشگاه علوم پزشكي دانشگاه تهران و دكتر موسوي موحدي رئيس مركز تحقيقات بيوفيزيك و بيوشيمي به عنوان پيشكسوت و پژوهشگر برجسته دانشگاه تهران سخنراني كردند.

گفتني است در اين مراسم، حجت الاسلام قمي نماينده مقام معظم رهبري در دانشگاهها، دكتر محمد مهدي زاهدي وزير علوم تحقيقات و فناوري، سيد احمد موسوي معاون حقوقي و پارلماني رئيس جمهور، دكتر حسين رحيمي رياست سازمان سنجش و آموزش كشور، اعضاي كابينه، اعضاي هيات علمي دانشگاهها، شوراي عالي انقلاب فرهنگي، نمايندگان رهبري در دانشگاهها، نمايندگان مجلس و دانشجويان برگزيده سال 84 حضور داشتند.

يكي از دانشجويان دانشكده فني دانشگاه تهران پس از اتمام سخنراني رئيس جمور بلافاصله به ميان سالن آمد و با صداي بلند از رئيس جمهور خواست تا به پرسش او پاسخ دهد و گفت كه اگر شما حرفتان را قطع نكنيد من نمي توانم صحبت كنم و تا شما نرفتيد من مطلبي را عرض مي كنم. رهبر فرموده اند كه "بسيج بايد وسط ميدان باشد" تا وضعيت انقلاب حفظ بشود. من اينجا را وسط ميدان مي دانم. ميداني كه از جنگ سخت تر است من جانباز هستم و دانشجوي مهندسي دانشگاه فني هستم اگر اجازه بدهيد ميلياردها تومان اختلاس را من در اين دانشكده بگويم اگر هم نه كه بروم.

احمدي نژاد گفت: مكتوب كنيد و بدهيد، اما وي در پاسخ اظهار داشت كه مكتوب داده ام. من طرفدار شما هستم و به شما راي دادم اما مي گويم كه بايد اين مطالب را گفت و رسوايي ها را برملا كرد تا سوءاستفاده نشود. من از روي خون شهدا رد شده ام. ميليون ها تومان سوءاستفاده را سراغ دارم و اگر خواستيد سندهايش را در اختيارتان قرار مي دهم. آقاي دكتر احمدي نژاد اين آقايان همه جا مديركل هستند بايد بدانند كه يكي مثل بنده از فردا جلويشان را خواهد گرفت.