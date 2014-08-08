به گزارش خبرنگار مهر، حسین نجاتی پنج شنبه در یادواره 500 شهید اصناف آذربایجان شرقی اظهار داشت: همگی می دانیم که هم اکنون کشور ایران درگیر مشکلات عدیده اقتصادی است که در رفع این مشکلات بازاریان نقش عمده ای دارند.

وی ادامه داد: ثروت مورد نیاز کشور باید از طریق صنعت بدست آید که در این میان بازاریان باید با تلاش بیشتر زمینه را برای توسعه اقتصادی کشور فراهم سازند.

نجاتی با اشاره به سابقه بسیار درخشان تبریز در زمینه صنعت گفت: تبریز در گذشته قطب تجاری کشور بوده و بسیاری از کشورهای منطقه، ایران را با نام تبریز می شناختند که امیدواریم باز هم بتوانیم این شهر را به جایگاه خوب خود برسانیم.

وی در ادامه با اشاره به نقش شهدا در آبادانی جامعه خاطر نشان شد: آبادانی جامعه، پیشرفت و توسعه زیر سایه شهدا اتفاق افتاده است و اگر ما هم اکنون در کشور دارای آرامشی هستیم همگی به خاطر شهامت شهیدان است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان در پایان تصریح کرد: در این میان بازاریان تبریز همواره در کنار انقلاب اسلامی بوده اند و در زمان جنگ تحمیلی نیز نقش آفرینی کرده اند.

