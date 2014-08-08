به گزارش خبرنگار مهر، نصرت‌الله حسن‌زاده عصر پنجشنبه در آیین برگزاری گرامیداشت روز خبرنگار در این اداره، بیان داشت: اداره بهزیستی نهادی اداری و حمایتی است و هم‌اکنون بیش از پنج هزار و 700 معلول آملی از خدمات این نهاد بهره می‌برند.

حسن‌زاده فعالیت های بهزیستی را بر چهار محور توانبخشی، واحد امور اجتماعی، امور پیشگیری و واحد مشارکت‌های مردمی اعلام کرد و عنوان داشت: هشت مرکز توانبخشی در این شهرستان فعالیت داشته و به یک‌ هزار و 200 معلول به صورت روزانه خدمات می‌دهند همچنین در این زمینه به خانواده‌های نیازمندان نیز مبلغ 50 تا 150 هزار تومان مستمری پرداخت می‌شود.

رئیس اداره بهزیستی آمل با اشاره به اینکه 47 مهد کودک در این شهرستان زیر نظر این اداره کار می‌کنند، اظهار داشت: 150 زن بی‌سرپرست و بدسرپرست این شهرستان با مشارکت‌های مردمی و حامیان حمایت مالی می‌شوند و به 37 زن بدسرپرست و بی‌سرپرست نیز وام‌های بلاعوض به میزان 20 تا 40 میلیون ریال تعلق گرفت.

حسن‌زاده ضمن بیان این مطلب که واحد امور اجتماعی از واحدهای پرکار این اداره است، گفت: این واحد نیز به 312 نفر مستمری می دهد و حامیان این شهرستان نیز حمایت و پشتیبانی از 107 کودک بی‌سرپرست را تقبل کرده اند.

این مسئول با تاکید بر اینکه پیشگیری در همه کارها بهتر از درمان است،متذکر شد: آموزش‌ قبل از ازدواج به زوج‌های مشترک، تست غربالگری کودکان و نوزادان و سنجش‌های مختلف از عمده‌ترین فعالیت‌های بخش پیشگیری از معلولیت‌ها بوده است.