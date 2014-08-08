افزایش 19 درصدی اهدای خون در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر، کریم شمس اسنجان عصر پنج شنبه در مراسم همایش اهدای خون سالم اظهار داشت: در سال 92 در حدود صد هزار نفر برای اهدای خون به این مراکز مراجعه کرده بودند که از این تعداد 82 هزار و 40 نفر موفق به اهدای خون شدند.

وی با اشاره به جزئیات تعداد این اهدا کنندگان خون گفت: از این تعداد 19 هزار نفر برای اولین بار موفق به اهدای خون شده و 39 هزار نفر بیش از دوبار و 23 هزار نفر نیز با سابقه بالا در عرصه خون دهی در استان مطرح هستند.

شمس با اشاره به افزایش 19 درصدی میزان خون گیری در استان در چهار ماه نخست سال جاری گفت: همچنین میزان اهدا خون در این مدت نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته 14 درصد افزایش داشته است.

وی همچنین از شاخص بالای سلامتی خون در این استان از کشور خبر داد و گفت: این استان همواره در نظرسنجی های مختلف به عنوان یکی از استان های پاک در عرصه شاخص سلامتی خون مطرح بوده و شاخص های بالایی در زمینه سلامتی دارد.

مدیر کل انتقال خون استان همچنین از عموم مردم خواست در زمینه انتقال خون اقدام کنند زیرا هم اکنون بیماران زیادی نیازمند خون هستند.