خوزستان به خانه مطبوعات نیاز دارد/ انتشار برخی اخبار التهاب آفرین است

به گزارش خبرنگار مهر، عبد الحسن مقتدایی شامگاه پنجشنبه در مراسم روز خبرنگار عنوان کرد: پایگاه های خبری مجازی در استان در حال افزایش هستند و به همین دلیل این بخش نیازمند ساماندهی است تا در صورت بروز هر گونه مشکلی قانون از این پایگاه های خبری حمایت کند.

وی با اشاره به رشادت های خبرنگاران شهید در سال های دفاع مقدس افزود: بهتر است برگزاری این برنامه در هر سال با عنوان یک شهید صورت بگیرد.

مقتدایی با بیان اینکه بدون شک، گفتار و نوشتار یک خبرنگار تاثیر فراوانی بر روی جامعه می گذارد، گفت: به طور حتم خبر هایی که مخابره می شوند در همان لحظه انتشار تاثیرات مثبت و منفی فراوانی بر روی مخاطبان خود می گذارند.

استاندار خوزستان تصریح کرد: اخبار اگر تسهیل کننده روابط مردم باشند موجب هم افزایی در جامعه می شوند و این عامل مثبت می تواند زمینه ساز موفقیت در جامعه باشد.

وی با اشاره به رقابت رسانه های استان در انعکاس سریع اخبار اظهار کرد: رسانه ها در استان باید به همان اندازه که نقاط ضعف در جامعه را رصد می کنند به همان اندازه فعالیت های مثبت صورت گرفته را نیز در نظر داشته باشند و آنها را به مردم نشان دهند.

مقتدایی با تاکید به اینکه گاهی اوقات انتشار یک خبر بد کل جامعه را تحت الشعاع قرار می دهد، گفت: رسانه ها باید برخی اخبار التهاب برانگیز را با لحنی آرام تر به جامعه منتقل کنند.

وی تصریح کرد: پیشنهاد من برای این قشر از جامعه برای ساماندهی فعالیت های آنها این است که یک نهاد مانند خانه مطبوعات در استان تشکیل شود تا استعداد ها و امکانات موجود در استان را شناسایی و از آنها استفاده شود.

استاندار خوزستان اظهار کرد: رسانه ها در استان باید در هر هفته و یا ماه یک ارگان و یا سازمان را مورد بررسی قرار دهند و اثرات این نهاد مربوطه در استان را برای مردم جامعه تشریح کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، این مراسم در حالی آغاز شد که مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خوزستان با تاخیر یک ساعته خود را به مراسم رساند به همین دلیل خوش امد گویی به مهمانان توسط معاون فرهنگی وی صورت گرفت.

در این برنامه میثاق نامه ای با گرامی داشت نام شهید صارمی توسط یکی از فعالان حوزه خبر و سر پرست سابق خبرگزاری ایسنا خوزستان قرائت شد.

استاندار خوزستان پس از اجرای سخرانی خود به سرعت سالن مراسم را ترک کرد. برای بیان مشکلات خبرنگاران تنها دو دقیقه زمان به یکی از فعالان حوزه خبر داده شد که از این دو دقیقه زمان رفتن بر روی سن نیز لحاظ شد.

چند مورد از برنامه های در نظر گرفته شده در این برنامه مانند برنامه شعر خوانی و برگزاری نشست هم اندیشی به دلیل کمبود وقت لغو شدند.