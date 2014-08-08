به گزارش خبرنگار مهر، در این سفر یک روزه که بعدازظهر تا شامگاه پنجشنبه انجام شد، نماینده شهرستانهای کهگیلویه، بهمئی، چرام ولنده در مجلس، معاون عمرانی استاندار و برخی مدیران استانی و شهرستانی، سید موسی خادمی را همراهی کردند.

استاندار استان در ابتدای این سفر پس از استقبال از سوی مردم و مسئولین این شهرستان در گلزار شهدای شهر "لیکک" حضور یافت و به مقام شامخ شهدای این شهرستان ادای احترام کرد.

خادمی در ادامه به همراه مسئولین استانی و شهرستانی با خانواده شهید "علی فتح داستان" از شهدای هشت سال دفاع مقدس دیدار کرد.

استاندار همچنین از پروژه در دست احداث ساختمان مرکز فنی و حرفه ای شهرستان بهمئی بازدید کرد.

مدیرکل فنی و حرفه ای استان در این بازدید گفت: تاکنون در این پروژه 700میلیون تومان هزینه شده و برای اتمام آن به 500میلیون تومان دیگر نیاز است.

فرج الله راد افزود: این پروژه هم اکنون 80 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و امسال 200 میلیون تومان برای تکمیل آن در نظر گرفته شده است.

وی بیان کرد: در صورت تامین اعتبار، این پروژه در دهه فجر امسال به بهره برداری می رسد که در این صورت یک میلیارد تومان اعتبار از سوی سازمان فنی و حرفه ای کشور به آن اختصاص خواهد یافت.

در ادامه این سفر، استاندار کهگیلویه و بویراحمد همچنین از جاده رود تلخ بهمئی به ایذه و باغ ملک در استان خوزستان بازدید کرد.

این مسیر راه ارتباطی مردم شهرستان بهمئی را به شهرهای همجوار در استان خوزستان نزدیک تر می کند.

سد ایلی آباد نقش مهمی در توسعه بهمئی دارد

استاندار همچنین از سد مخزنی در دست احداث "ایلی آباد" در این شهرستان بازدید کرد و در جریان آخرین روند احداث آن قرار گرفت.

سید موسی خادمی حجم مخزن این سد را 2.5 میلیون متر مکعب عنوان کرد و گفت: این سد در صورت بهره برداری 400هکتار از اراضی منطقه را آبیاری می کند.

وی بیان داشت: این سد که نقش مهمی در توسعه این شهرستان دارد، برای اتمام نیازمند 17 میلیارد تومان اعتبار است.

خادمی، مهار آبهای سطحی با توجه به بارشهای خوب منطقه، تقویت سفره های زیرزمینی ، رونق گردشگری منطقه، جلوگیری از سیلاب و توسعه کشاورزی و آبزی پروری را برخی از مزایای این سد عنوان کرد.

وی اظهار داشت: در سال جاری دو میلیارد تومان اعتبار به این پروژه اختصاص یافته که عملیات ساخت و ساز آن تسریع شود.

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار همچنین از تصفیه خانه شهر لیکک، یک سالن ورزشی، مخزن آب شرب شهر لیکک و ... بازدید کرد و از نزدیک در جریان پیشرفت فیزیکی این پروژه ها قرار گرفت.