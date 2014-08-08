رسانه ها باید برای افزایش آستانه تحمل مدیران پافشاری کنند

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمحمد زاهدی شامگاه پنج شنبه در مراسم گرامیداشت روزخبرنگار که در سالن پیامبر اعظم استانداری برگزار شد،با تبریک روز خبرنگار گفت: از لحظه ای که انسان متولد می شود نیاز اساسی به آگاهی و دانایی دارد و این نیاز در طول تاریخ مراحل مختلفی را طی کرده است.

وی عنوان کرد: در ابتدا اخبار و اطلاعات از طریق ارتباطات چهره به چهره سپس در مکان های عمومی هم چون مساجد،معابد و کلیساها بین افراد منتقل می شد.

وی با اشاره به اینکه در دوران رنسانس هم نخستین رسانه نوشتاری در دنیا شکل گرفت،ادامه داد: بعد با پیشرفت علوم رسانه های دیداری و شنیداری و دیجیتالی به وجود آمد.

استاندار کردستان اظهارداشت: بخشی از کار رسانه ها انعکاس اخبار وقسمتی از آن تحلیل وقایع تاثیرگذار بر ذهن مخاطبان است.

زاهدی بیان کرد: رسانه ها همواره در تلاش برای روشن کردن ذهنیت انسان ها و افکار عمومی نسبت به وقایع رخ داده شده در جامعه هستند.

وی با بیان اینکه رسانه ها باید آستانه تحمل مدیران را بالا ببرند، افزود: مدیران انتقادپذیر همواره به دنبال برطرف کردن نواقص و مشکلات هستند بنابراین رسانه ها باید برای افزایش آستانه تحمل مدیران سماجت و پافشاری کنند.

وی عنوان کرد: اشکالات و نواقص در عرصه ها و زمینه های مختلف بایستی توسط اهالی رسانه مطرح شود و کارشناسان و مدیران هم باید در راستای ارائه راهکار برای برطرف کردن این نواقص اقدام کنند.

استاندار کردستان بیان کرد: انتظار ارائه راه حل و راهکار مشکلات از سوی خبرنگاران و روزنامه نگارانی که اقدام به بیان انتقادهایی کرده اند، توقع بسیار بی جایی است.

استکبار جهانی با پایان تاریخ مصرف جریانی اقدام به ایجاد تشکلی جدید می کند

زاهدی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه حادثه 17 مرداد سال 1377 در مزارشریف افغانستان برنامه ریزی شده بود، عنوان کرد:حوادثی را که امروزهم در کوبانی و شنگال شاهد آن هستیم به صورت سازمان یافته در حال وقوع است.

وی گروهک طالبان را نماد خشونت و دست ساخته امریکا ذکر کرد و اظهارداست: اتفاقات و حوادثی که در افغانستان در طول سنوات گذشته به وقوع پیوسته حاصل تحجر و خشونت گروه القاعده بوده است که برادر جریان طالبان به شمارمی رود.

وی اظهارداشت: وقتی تاریخ مصرف تشکلی به پایان می رسد استکبار جهانی با نام و چهره ای جدید بلافاصله اقدام به ایجاد جریان دیگری می کند.

استاندار کردستان ادامه داد: گروهک تروریستی داعش هم که امروز در مناطق کردنشین عراق و سوریه اقدام به جنایات غیرانسانی کرده اند نشات گرفته ازجریان القاده هستند.

زاهدی ادامه داد: حدود پنج هزار نفر از مردم مناطق کردنشین در کوه ها و بیابان ها آواره شده اند و خطر مرگ تدریجی ناشی از گرسنگی و تشنگی آنها را تهدید می کند و جامعه جهانی به ویژه کشورهای اسلامی باید نسبت به این جنایات واکنش نشان دهند و سکوت نکنند.

وی بیان کرد: خون های ریخته شده مسلمانان توسط گروهک هایی که به نام اسلام اقدام به این جنایت ها می کنند منجر به ایجاد کینه و اختلافات دامنه دار می شود و در کل به وجود آمدن چنین شرایطی به نفع امریکا و اسرائیل است.

وی اظهارداشت: متاسفانه به نمایش گذاشتن چهره خشنی از اسلام توسط گروهک های دست نشانده استکبار جهانی بزرگ ترین تهدید برای دین مبین اسلام است.