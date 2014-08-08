  1. استانها
  2. زنجان
۱۷ مرداد ۱۳۹۳، ۱۰:۵۸

حکیمی پور:

همدلی زنجانی ها در راستای مدیریت افراد بومی است

همدلی زنجانی ها در راستای مدیریت افراد بومی است

زنجان -خبرگزاری مهر: عضو شورای شهر تهران ، با اشاره به همدلی ایجاد شده در زنجان گفت: محقق شدن این امر مهم در راستای مدیریت بومی مدیران است.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد حکیمی‌پور شامگاه پنجشنبه در آئین جشن روز خبرنگار در استان زنجان، خبرنگاری را کار خبر و خطر اعلام کرد و افزود: خبرنگاران با شجاعت قلم می زنند و تاکنون هم در حطیه کاری خود موفق بوده اند.

وی اظهار داشت: کار خبرنگاری خطیر است و در این میان باید به مقام خبرنگاران بهاء داده شود چرا که کار پیامبران را انجام می دهند.

عضو شورای شهر زنجان ، گفت: مردم با حضور گسترده خود در 24 خردادماه سال 92 نشان دادند که همیشه مدافع نظام جمهوری هستند و باید قدر آنها را دانست چرا که اگر قدر آنها را ندانیم نوعی خسران است.

حکیمی پور تصریح کرد: باید قدردان فرصت ایجاد شده برای خدمت به مردم  بود و از همه فرصتها برای خدمت بهتر به مردم استفاده کرد.

وی به رکورد و تورم در کشور اشاره کرد و افزود: تورم و رکود، اقتصاد کشور را از رونق می‌اندازد و این بسیار خطر ناک است.

عضو شورای شهر زنجان گفت: باید هزار میلیاردی که از دولت گرفته شده به خزانه بر گردد و در امر تولید و اشتغال هزینه شود. 

وی یاد آورشد: خبرنگاران باید در استان زنجان کمک کنند فضای کار و اشتغال توسعه پیدا کند چرا که خروجی کار بسیار مطلوب می شود.

 

کد مطلب 2345438

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها