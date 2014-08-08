همدلی زنجانی ها در راستای مدیریت افراد بومی است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد حکیمی‌پور شامگاه پنجشنبه در آئین جشن روز خبرنگار در استان زنجان، خبرنگاری را کار خبر و خطر اعلام کرد و افزود: خبرنگاران با شجاعت قلم می زنند و تاکنون هم در حطیه کاری خود موفق بوده اند.

وی اظهار داشت: کار خبرنگاری خطیر است و در این میان باید به مقام خبرنگاران بهاء داده شود چرا که کار پیامبران را انجام می دهند.

عضو شورای شهر زنجان ، گفت: مردم با حضور گسترده خود در 24 خردادماه سال 92 نشان دادند که همیشه مدافع نظام جمهوری هستند و باید قدر آنها را دانست چرا که اگر قدر آنها را ندانیم نوعی خسران است.

حکیمی پور تصریح کرد: باید قدردان فرصت ایجاد شده برای خدمت به مردم بود و از همه فرصتها برای خدمت بهتر به مردم استفاده کرد.

وی به رکورد و تورم در کشور اشاره کرد و افزود: تورم و رکود، اقتصاد کشور را از رونق می‌اندازد و این بسیار خطر ناک است.

عضو شورای شهر زنجان گفت: باید هزار میلیاردی که از دولت گرفته شده به خزانه بر گردد و در امر تولید و اشتغال هزینه شود.

وی یاد آورشد: خبرنگاران باید در استان زنجان کمک کنند فضای کار و اشتغال توسعه پیدا کند چرا که خروجی کار بسیار مطلوب می شود.