به گزارش خبرنگار مهر، هر ساله و به مناسبت روز خبرنگار مراسمي در استان كردستان برگزار مي شود و امسال نيز اين مراسم شامگاه پنج شنبه و در محل استانداري كردستان و با مشاركت اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي و استانداري برگزار شد و طي آن علاوه بر سخنراني استاندار و مدير كل فرهنگ و ارشاد اسلامي چندين فعال رسانه اي استان به بيان دغدغه هاي خود پرداختند.

در مراسم امسال روز خبرنگار در استان كردستان كه در همان قالب كليشه اي و هميشگي خود برگزار شد، ابتدا مدير خانه مطبوعات گزارشي را ارائه كرد، سپس مدير كل فرهنگ و ارشاد اسلامي سخنراني كرد در ادامه نوبت به بيان مشكلات خبرنگاران از سوي يكي و فعال رسانه اي استان رسيد و در پايان استاندار كردستان نيز در خصوص اهميت خبرنگاری و رسانه هاي جمعي به ايراد سخنراني پرداخت.

كشتي شكسته خانه مطبوعات كردستان نيازمند بازسازي است

كامل گلباغي مدير خانه مطبوعات استان كردستان به عنوان اولين سخنران در پشت تريبون قرار گرفت و به ارائه گزارشي از وضعيت خانه مطبوعات استان پرداخت و گفت: به راستي كه خبرنگاران در استان كردستان دچار مشكلات متعددي هستند كه بايد در راستاي رفع آنها برنامه ريزي شود.

وي با اشاره به عضويت 140 نفر در خانه مطبوعات استان كردستان ادامه داد: خانه مطبوعات كردستان كشتي شكسته اي است كه انتظار مي رود هر چه سريعتر و با برگزاري مجمع عمومي در راستاي بازسازي آن تلاش شود تا ضمن تقويت اين تشكل صنفي زمينه براي حمايت از خبرنگاران رسانه هاي جمعي استان كردستان فراهم شود.

مدير كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان نيز در سخناني در اين مراسم به جايگاه و اهميت روز خبرنگار اشاره كرد و افزود: خانه مطبوعات و خبرنگاران استان كردستان بايد به فكر يك بنگاه اقتصادي براي خود باشند تا زمينه براي حمايت بهتر از آنها فراهم شود.

حجت الاسلام رحيم جعفري ادامه داد: خبرنگاران رسالت بسيار سنگيني در جامعه بر عهده دارند و به همين دليل است كه بايد از اين قشر به صورت ويژه حمايت كرد تا زمينه براي تاثيرگذاري هر چه بهتر آنها بر افكار عمومي فراهم شود.

مراسم روز خبرنگار در كردستان هر سال كليشه اي برگزار مي شود

آرمان نصراللهي مدير خبرگزاري مهر استان كردستان نيز در ادامه اين مراسم به بيان بخشي از مشكلات و دغدغه هاي خبرنگاران اين استان پرداخت و با قرائت شعري طنز گفت: الان 10 سال است كه در كردستان مراسمي كليشه اي براي گراميداشت روز خبرنگار برگزار مي شود و هيچ گاه خلاقيت و يا نوآوري در اين زمينه مشاهده نشده است.

وي با اشاره به اينكه در طول يك دهه اخير چندين مديركل فرهنگ و ارشاد اسلامي و چندين استاندار وعده كمك به خبرنگاران را مطرح كرده اند، عنوان كرد: متاسفانه هيچكدام از وعده هاي داده شده عملياتي نشده است و به همين دليل مشكلات خبرنگاران همچنان تلمبار مي شود.

مدير خبرگزاري مهر استان كردستان با بيان اينكه وقتي كه اين مشكلات وجود دارد، نمي توان از خبرنگار و رسانه هاي جمعي استان انتظار فعاليت حرفه اي داشت، گفت: متاسفانه به دليل مشكلات و كمبودها ميزان تاثيرگذاري رسانه هاي داخلي بسيار كم است و مردم براي تهيه اخبار مورد نظر خود به رسانه هاي خارج از استان پناه مي برند.

محكوم كردن جنايت ها در غزه، كوباني و شنگال از سوي خبرنگاران كردستاني

در ادامه محمود محمودي سردبير هفته نامه آگرين روژ نيز به سخنراني پرداخت و خواستار توجه بيشتر به خبرنگاران و دخالت دادن آنها در مسير توسعه و پيشرفت استان كردستان شد.

وي ضمن محكوم كردن جنايات صورت گرفته در منطقه خاورميانه به ويژه در غزه، كوباني و شنگال گفت: من امروز به صورت نمادين قلم خود را به كودكان بي دفاع از اين مناطق جنگ زده تقديم مي كنم و اميدوارم كه وجدان هاي بشريت بيدار شده و از مقابل اين جنايت هاي ايستادگي كنند.

بعد از حركت محمودي، علاوه بر استاندار، مدير كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان، خبرنگاران حاضر در اين مراسم نيز خودكارهاي خود ضمن قرار دادن در مقابل جايگاه ضمن محكوم كردن جنايت هاي صورت گرفته در خاورميانه از مسئولان سازمان هاي بين المللي درخواست كردند كه در مقابل جنايت هاي در غزه، كوباني در سوريه و شنگال در عراق بي تفاوت نباشند.

مسعود ورمزيار خبرنگار صداي و سيماي مركز كردستان نيز با قرائت شعري كردي و با عنوان نامه يك كودك كوباني به يك كودك غزه حاضران در اين مراسم را تحت تاثير قرار داد.

صباح حسني ديگر خبرنگار كردستاني بود كه ضمن حضور در جايگاه به بيان بخشي ديگري از دغدغه هاي خبرنگاران رسانه هاي جمعي استان پرداخت و گفت: دغدغه اصلي خبرنگاران رسانه هاي جمعي و خبرنگاران استان كمك به توسعه و پيشرفت اين استان است و انتظار مي رود كه در اين مسير اين قشر مورد حمايت بيشتري قرار گيرند.

روناك كنعانيان نيز به نمايندگي از بانوان خبرنگار كردستاني در جايگاه قرار گرفت و طي سخناني گفت: وقتي كه خبرنگاران كردستاني دغدغه مالي دارند نمي توانند به خوبي وظايف خود را انجام دهند و در كنار اين مهم نيز متاسفانه وضعيت بيمه و مسكن آنها نيز شرايط و وضعيعت خوبي ندارد.

انتقاد خبرنگاران بهترين كمك به مديران براي شناسايي نقاط ضعف است

بخش پاياني مراسم روز خبرنگار به سخنراني استاندار كردستان كه البته وي نيز صاحب امتياز يكي از نشريات محلي در استان كرمانشاه است، اختصاص پيدا كرد و زاهدي در سخنان خود در دو بخش به وضعيت خاورميانه و همچنين وضعيت رسانه هاي جمعي در كردستان پرداخت.

عبدالمحمد زاهدي با اشاره به وضعيت كنوني خاورميانه و جنگ داخلي در كشورهاي مختلف گفت: اين اقدامات همگي در راستاي سياست هاي دشمنان اسلام است و آنها سعي مي كنند با دامن زدن به اختلافات مذهبي از رژيم غاصب صهيونيستي حمايت كنند.

وي در بخش دوم سخنراني خود با اشاره به اهميت و جايگاه رسانه هاي جمعي يادآور شد: خبرنگاران در استان كرستان بايد با عملكرد خود آستانه تحمل مديران و مسئولان را براي انتقاد پذيري بالا ببرند.

استاندار كردستان با اشاره به اهميت انتقاد در جامعه عنوان كرد: انتقاد كردن از مديران كمك به آنهاست و به همين دليل ما نبايد از خبرنگار انتظار داشته باشيم ضمن انتقاد كردن راهكار هم ارائه كند و مدير بايد ضمن استقبال از انتقاد در راستاي رفع نقاط ضعف خود تلاش كند.

وي در پايان از آمادگي خود در راستاي كمك به خبرنگاران رسانه هاي جمعي استان كردستان خبر داد و افزود: در حوزه بيمه، مسكن مهر و ساير مواردي كه به استان ارتباط داشته باشد را حل كرده و براي مسائل مهم نيز آمادگي داريم كه از طريق مسئولان كشوري پيگيري كنيم.

سعدالله نصيري هنرمند توانمند موسيقي كردستان نيز در اين مراسم به اجراي برنامه پرداخت و وي نيز ضمن تبريك روز خبرنگار جنايت هاي ضد بشري در كشورهاي خاورميانه را محكوم كرد.

در پايان نيز ضيافت شام به مناسبت روز خبرنگار براي حاضران در اين مراسم كه تعداد آنها به حدود 140 نفر مي رسيد تدارك ديده شده بود.

باز هم روز خبرنگار ديگري در استان كردستان به پايان رسيد و دغدغه هاي تكراري و هميشگي خبرنگاران استان همچنان پابرجاست و هر چند كه استاندار دولت تدبير و اميد هم وعده داد كه در راستاي رفع اين دغدغه ها تلاش مي كند ولي اميدواري ها در اين زمينه حداقلي است چرا كه پيش از وي نيز استانداران دولت هاي مختلف وعده رفع مشكلات را مطرح كرده بودند كه هيچ كدام جنبه واقعيت به خود نگرفت.

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عكس؛ آريان نصراللهي