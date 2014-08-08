تولیدات علمی پژوهشی در جشنواره فرهنگ رضوی معرفی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید ناصر اسحاقی شامگاه پنج شنبه در مراسم سومین دوره برگزاری هفته های فرهنگ رضوی تصریح کرد: جشنواره رضوی به دنبال این است که تولیدات علمی پژوهشی این حوزه را معرفی کند تا مردم بر مدار آموزه های رضوی زندگی کنند.

وی با بیان اینکه فرهنگ رضوی همان فرهنگ تشیع و اردبیل خواستگار تشیع است، ادامه داد: در جشنواره رضوی تلاش بر این است که فرهنگ رضوی که امروز به یک مکتب مبدل شده به آحاد مردم معرفی شود.

به گفته اسحاقی در کشور دو چراغ تابان وجود دارد که یکی مشهد مقدس و دیگری اردبیل به عنوان مهد تشیع است.

مدیر کل ارشاد اسلامی استان وجود شیخ صفی و نوادگان وی را در اردبیل یک امتیاز معنوی برای این استان دانست و عنوان کرد: اسلام و شیعه در این خطه به عنوان دین رسمی شناخته شده و در راستای تداوم این نهضت باید از فرصت برنامه های هفته رهنگ رضوی استفاده کرد.

وی تاکید کرد: امام رضا(ع) در ایران شجره طیبه را بنیان نهاد و در ادامه شاخ و برگ آن در اردبیل سبز و بارور شد.

ثبت سه اذان به نام اردبیل

اسحاقی در بخشی از سخنان خود به ثبت شش اذان استاندارد در کشور اشاره کرد و افزود: سه مورد از اذان های ثبت شده به اسم استان اردبیل است.

مدیر کل ارشاد اسلامی استان تصریح کرد: اذان استاد محمد پور، استاد کرمی و استاد موذن زاده اردبیلی سه اذان ثبت شده استاندارد استان است.

وی چنین قابلیتی را به دلیل فرهنگ شیعی و ولایت مدار این خطه دانست و افزود: در تلاشیم در برنامه های جشنواره رضوی چنین بینش معنوی را تداوم بخشیم.