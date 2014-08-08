معیشت پزشکان عمومی خوب نیست/ مشارکت بخش خصوصی در حوزه سلامت

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علی لاریجانی صبح جمعه در مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی کشور با عنوان این مطلب که پزشکان را معمولا حکیم خطاب می کردند، اظهارداشت: پزشکان و حکمیان همواره مورد تکریم و احترام بوده اند.

وی با گلایه از اینکه گاه در جامعه مطالبی گفته می شود که نباید به این صورت بیان شود، افزود: طرح مطالبی این چنین، اسباب آزردگی می شود و حق نیست که چنین صحبتهایی مطرح شود.

لاریجانی با عنوان این مطلب که جامعه ما این مسائل را در سالهای گذشته داشته است، ادامه داد: سخن ها می بایست سنجیده و در جای خود گفته شود.

رئیس مجلس با تاکید بر اینکه گاهی چند مورد از حقوق متخصصین را برجسته سازی می کنند، افزود: متاسفانه خیل عظیم پزشکان کشور بعد از 7 سال تلاش علمی، برای معیشت خودشان دچار مشکل هستند. در حالی که رشته پزشکی نسبت به سایر رشته های دانشگاهی، زحمت بیشتری دارد و البته مسئولیت بیشتری هم دارد.

وی با بیان این مطلب که پزشکان عمومی وضع خوبی ندارند و این برای جامعه پزشکی بد است که با این شرایط زندگی کنند، گفت: بحث پزشک خانواده هم خیلی جانی نگرفت.

لاریجانی از سازمان نظام پزشکی به عنوان یک سازمان کاملا حرفه ای نام برد که نمی بایست هیچ وقت شکل سیاسی به خودش بگیرد، افزود: مشی عقلایی همین است که یک سازمان حرفه ای و صنفی از ورود به موضوعات سیاسی پرهیز کند.

لاریجانی با اشاره به جایگاه مهم سازمان نظام پزشکی گفت: به طور طبیعی وقتی جامعه از ظرفیت علمی و عقلی برخوردار می شود باید سهم نظارت خارج از آن مجموعه کاهش یابد، از این رو شاهد هستیم که بین نظارت بر یک مدرسه، دانشگاه و بخشهای دیگر تفاوت بسیاری است از این رو سازمان نظام پزشکی به عنوان متولی این حوزه هم حقوق مردم و هم حقوق پزشکان و اصناف را پیگیری می کند البته ممکن است نظارت هایی از بیرون انجام شود که قطعا باید این امور را مرتبط کرد.

وی افزود: خوشبختانه مجلس شورای اسلامی در چند سال اخیر ارتباط و تعامل مناسبی با سازمان نظام پزشکی کشور برای تدوین قوانین در حوزه سلامت و پزشکان داشته است به ویژه در بحث سلامت در بودجه سال 93 تعاملات بسیار مناسب بوده است که در اینجا باید از کمیسیون بهداشت و درمان و اعضای کمیسیون تلفیق مجلس تشکر کنم.

رئیس قوه مقننه ادامه داد: در بودجه امسال از قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون هدفمند کردن یارانه ها سهم مناسبی برای حوزه سلامت در نظر گرفته شده تا تحول درستی در این حوزه ایجاد و حالت پایداری فراهم شود.

لاریجانی با بیان این مطلب که انتظارات در بخش پزشکی می بایست با نگاه همگون با واقعیت و متناسب با شرایط کشور خودمان طراحی شود، افزود: اگر بودجع سلامت 5 برابر شود، در عالم واقع اتفاقی در حوزه سلامت رخ نمی دهد اما ممکن است روی کاغذ بیاید. در حالی که هرچه نگاه ما واقعی بشود، تحقق آن در بیرون آسانتر خواهد بود.

رئیس مجلس ادامه داد: برداشت من این است که اگر این مسیر را دنبال کنیم، بهتر می توانیم به موضوع سلامت بپردازیم.

لاریجانی بر ایجاد ساده گرایی در کارهای بهداشت و درمان اشاره کرد و گفت: در دولتهای مختلف، وزرا می آمدند مجلس و می دیدیم که بخشی از بودجه سلامت در وزارت بهداشت و بخشی در وزارت رفاه است، و این نزاع بر سر بودجه وجود داشت. در حالی که باید بودجه سلامت را یکجا ببینیم که وزیر بهداشت بتواند پاسخگو باشد.

وی با اشاره به تاخیرهای طولانی در پرداخت مطالبات داروخانه ها و پزشکان، تاکید کرد: فاصله های 6 ماهه و 8 ماهه در پرداخت مطالبات داروخانه ها و پزشکان از سوی بیمه ها، شرایط دشواری را برای ارائه خدمات در حوزه سلامت به وجود می آورد.

رئیس مجلس بر ساده کردن شرایط حوزه سلامت تاکید کرد و افزود: رویکرد ما باید استفاده از بخش خصوصی در حوزه سلامت باشد. اگر مشارکت مردمی نباشد، ما نمی توانیم در این حوزه خیز برداریم.

لاریجانی ادامه داد: تفکر این نیست که کارها در دست دولت باشد بلکه باید امور حوزه سلامت را به مردم واگذار کرد. زیرا بودجه جاری کشور آنقدر چاق و فربه شده که باید آن را کاهش دهیم و به بخشهای دیگر بسپاریم.

وی با اشاره به پروژه های نیمه کاره بیمارستانی در کشور، افزود: گاهی ساخت یک بیمارستان 18 سال طول می کشد که این روش عقلایی نیست چون منابع عمرانی کشور محدود است.

رئیس مجلس با اعلام اینکه روند احداث تعداد زیادی از پروژه های بیمارستانی از 5 تا 90 درصد پیشرفت داشته اند، بر واگذاری این قبیل پروژه ها به بخش خصوصی تاکید کرد و گفت: در اداره بیمارستانها هم می توان از طرفیت بخش خصوصی استفاده کرد.

وی با اشاره به برنامه ریزی قوه مقننه برای تدوین قانون بودجه سال 94 و قانون برنامه ششم توسعه گفت: در شرایط کنونی انتظار این است که جامعه پزشکی نگاه بخشی به بخش های مختلف کشور را جدی بگیرد زیرا اگر ما برای توسعه کشور یک نگاه واقعی و همگرایانه طراحی نکنیم قطعا امور و برنامه ها در عمل پیش نمی رود حال فرض کنید که بودجه سلامت در بودجه سال آینده 5 برابر شود اما به طور حتم این رویکرد در شرایط کنونی کشور که کاستی هایی وجود دارد محقق نمی شود لذا هر چه نگاه به بخش ها و سایر امور واقعی و هم سنخ باشد اجرای آن ساده تر است بنابراین امیدوارم نگاه واقع بینانه ای به شرایط کشور و حوزه سلامت داشته باشیم.

بنابراین گزارش، مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی کشور طی روزهای پنج شنبه و جمعه (16 و 17 مرداد) در محل سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران برگزار شد.