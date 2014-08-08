به گزارش خبرگزاری مهر، خودروسازان همواره به دنبال نوآوری در محصولات خود هستند تا از رقبا و همینطور سایر کمپانی های تولید کننده خودرو باز نمانند. در سال جاری، نوآوری هایی بسیاری در این حوزه ارائه شده اند که به برخی از آنها پرداخته می شود:

* خیابان ها و جاده هایی هوشمند خورشیدی

در تمامی خیابان ها، پنل های فتوولتائیک Photo -Voltaic همانند آسفالت در خیابان ها قرار می گیرند تا وسایل نقلیه الکتریکی بتوانند به سادگی شارژ شوند. با تبدیل جاده ها به پنل های خورشیدی می توان انرژی خورشیدی عظیمی را به برق تبدیل کرد. پوشش های فتوولتائیک نشکن بوده و همینطور قابلیت تحمل وزن خودروهای سنگین مانند کامیون ها را نیز دارا بوده و در برابر درجه حرارت بالا نیز مقاوم هستند.

* استفاده از انرژی های حرکتی برای چراغ های راهنمایی

یک شرکت امریکایی به دنبال پروژه ای است که با کمک آن بتواند از انرژی حرکتی عابران یا اتومبیل ها برای شارژ چراغ های راهنمایی و رانندگی استفاده کند و این طرح به صورت ابتدایی و آزمایشی در برخی از خیابان ها به حالت اجرا در آمده است.

* خیابان هایی که هوشمند می شوند

در سطح خیابان ها و همینطور جاده ها از LED های بزرگی استفاده شده که با کمک انرژی خورشیدی شارژ و به عابران و همینطور رانندگان دقیق ترین و به روز ترین وضعیت آب و هوایی کشور، وضعیت ترافیک و .. را نشان می دهد.

* شارژ ماشین های برقی بدون اتصال به برق

شرکت های مختلف خودروسازی طرح های بسیاری را ارائه کرده اند تا خودروهای برقی را از اتصال به شارژ برقی معاف کنند. در این تحقیقات، از وسایلی مانند باتری های مختلف با قدرت شارژ بالا در داخل خودرو، پنل های شارژ خودکار در جاده ها و غیره استفاده می شود.

* خودروهایی مجهز به سیستم های پزشکی

خودروهای جدید مجهز به امکانات پزشکی هستند که راننده با نشستن روی صندلی می تواند به اندازه گیری ضربان قلب، فشار خون و سایر عوامل حیاتی خود بپردازد. این اطلاعات می تواند برای راننده ها بسیار مفید باشد زیرا اگر در شرایط مناسبی نباشند از سلامت خود آگاه شده و رانندگی نمی کنند.

* نمایش اطلاعات مسیر در شیشه جلوی اتومبیل

نمونه های اولیه ای از خودروهای "بی ام و" و همینطور بنز دارای چنین امکانی هستند و می توانند اطلاعات مسیر را برای آگاهی راننده روی شیشه جلوی اتومبیل منعکس کنند.

* پارکینگ های اتوماتیک

پارکینگ های اتوماتیک بسیاری در سراسر دنیا ساخته شده اند که می توانند به راحتی و سادگی ماشین های مسافران را پارک کنند. سیستم خودکار پارکینگ با استفاده از اسکنر لیزری اندازه خودرو را محاسبه کرده سپس نقطه مناسبی را برای پارک آن اختصاص می دهد.