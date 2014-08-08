به گزارش خبرگزای مهر ،سرهنگ سید تیمور حسینی، با بیان این مطلب افزود: با دستور سردار مومنی رئیس پلیس راهور ناجا از 21 تیرماه سال جاری بعضی از تابلوهای حمل با جرثقیل و توقف مطلقا ممنوع در حال جمع‌آوری است.

وی درادامه به روند این اقدام مهم اشاره کرد و اظهار داشت: طرح کاهش تابلوهای حمل با جرثقیل و توقف مطلقا ممنوع و زمان دار شدن برخی از تابلو در دستور کار پلیس است و این اقدام به صورت مقطعی نیست و این اقدام ادامه دارد.

سرهنگ حسینی افزود: اولویت نخست پلیس برای جمع‌آوری برخی از تابلوهای حمل با جرثقیل و توقف مطلقا ممنوع و بحث زمان‌دار شدن تابلو در معابر درجه ‌ یک است سپس درجه دوم که البته در صورت نیاز در برخی معابر شهری به جای کاهش تابلوها اقدام به افزایش و یا اضافه کردن این تابلوها را می‌کنیم .

این مقام مسئول اضافه کرد: تابلوهای که قرار است جمع‌آوری شود مورد پایش و شناسایی قرار گرفته است.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ در خاتمه عنوان کرد: از زمانی که سردار مومنی دستور به کاهش تابلو داده‌اند بالغ بر 600 تابلو حمل با جرثقیل و توقف مطلقا ممنوع جمع‌آوری شده است.

تسهيلات پليس براي موتورسيکلت‌هاي برقي

وی در ادامه با انتقاد از استاندارد نبودن 90درصد موتورسيکلت‌هاي موجود، گفت: پليس آمادگي دارد تا در صورت استقبال از موتورهاي برقي، تسهيلات ترافيکي خاصي را همچون امکان تردد در خطوط ويژه را در نظر بگيريم.



سرهنگ حسيني با اشاره به وضعيت نامطلوب استاندارد موتورسيکلت‌هاي موجود در خيابان‌ها و برنامه پليس براي نظارت بر توليد موتورسيکلت‌هاي توليد داخل کشور، اظهار داشت: نظارت بر کارخانجات سازنده موتورسيکلت و کنترل ايمني و استانداردهاي لازم اين وسائل نقليه در حيطه اختيارات پليس نيست و نظارت در اين خصوص بايد در زمان شماره‌گذاري و اخذ مجوزهاي لازم، صورت گيرد.

رئيس پليس راهور تهران بزرگ با انتقاد از کيفيت پايين و عدم وجود استاندارد‌هاي ايمني و محيط زيستي براي بسياري از موتورسيکلت‌هاي موجود در بازار، گفت: متاسفانه در حال حاضر بيش از 90 درصد از موتورسيکلت‌هاي موجود، از داشتن استاندارد لازم و توانايي پاس کردن فاکتورهاي ايمني و محيط زيستي برخوردار نيستند.

وي به تاثير آلايندگي موتورسيکلت‌ها بر محيط زيست و نقش پررنگ اين وسائل نقليه در آلودگي هوا اشاره کرد و افزود: تحقيقات انجام شده نشان مي‌دهد که ميزان آلايندگي هر موتورسيکلت، با آلودگي توليد شده 5 خودرو توليد داخل کشور که در حد استاندارد يورو 2 هستند برابري مي‌کند.

حسيني در ادامه از طرح موتورسيکلت‌هاي برقي و جايگزيني اين موتورسيکلت‌ها به جاي موتورسيکلت‌هاي بنزيني و معمول،‌ استقبال کرد و گفت: با توجه به اينکه شهرداري تهران براي استفاده از موتورسيکلت‌ها و جايگزيني آن‌ها با موتورسيکلت‌هاي رايج، تسهيلات مالي خوبي را در نظر گرفته است، ما نيز اين آمادگي را داريم تا در صورت استقبال از اين طرح و به منظور همکاري بيشتر، تسهيلات ترافيکي خاصي را همچون امکان تردد در برخي مسيرهاي ويژه و خطوط ويژه در نظر بگيريم.