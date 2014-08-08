شرايط براي تبديل يزد به قطب پزشكي و درماني كشور فراهم است

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد میرمحمدی در ادامه بازديد خود از طرح ها و پروژه هاي عمراني استان يزد، صبح امروز از بيمارستان در حال ساخت شهید رهنمون یزد در جمع مسئولان اين بیمارستان اظهار داشت: استان یزد پزشکان مردمدار زیادی دارد که بدون نگاه مادی در راه خدمت به مردم فعالیت می کنند.

وی ادامه داد: همچنین خیران بسیار زیادی نیز در استان دارالعباده یزد هستند که باید براي ساخت امکانات پزشکی و درمانی از پتانسیل این خیران نیز استفاده شود.

ميرمحمدي، موقعیت جغرافیایي یزد و حضور در چهارراه مواصلاتی کشور و همچنین مسیر تردد مردم کشورهای همسایه و هموطنان از نقاط محتلف کشور را از جمله دیگر عواملی دانست که می تواند به این امر که یزد به عنوان قطب درمانی و توریست درمانی کشور رسمیت یابد کمک كند.

استاندار یزد بيان كرد: خوشبختانه در بازدیدی که از این بیمارستان صورت گرفت با توجه به اینکه هم طرح و هم اجرا به درستی انجام شده، پیشرفت قابل توجهی صورت گرفته است.

وي با اشاره به اينكه توسعه بيمارستان شهيد رهنمون يزد از طرح هاي مصوب سفر مقام معظم رهبري است، بيان كرد: کلیه طرح هایی که مصوب سفر مقام معظم رهبری به استان یزد بوده یا به اتمام رسیده یا در حال اتمام است.

برخي طرح هاي عمراني به دليل طولاني شدن زمان اجرا زيانده شده اند

میرمحمدی ادامه داد: متاسفانه برخی از طرح ها به دلیل طولانی شدن زیان ده شده و قابل اجرا نیست اما خوشبختانه در ارتباط با این بیمارستان که توسط دو پیمانکار نیز انجام شده در هر دو مرحله به سرعت کارها انجام شده است.

وی خاطرنشان كرد: با توجه به سوابقی که از این بیمارستان در طول انقلاب و سالهای دفاع مقدس عنوان شد، پزشکان و کادر پزشکی وظیفه سنگین تری دارند.

استاندار یزد خاطرنشان كرد: همچنین این بیمارستان به نام شهید رهنمون نامگذاری شده که وظیفه همه ما را در ارائه خدمت رسانی بهتر به مردم دو چندان می کند.

میرمحمدی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه تجلیل از پیشکسوتان پزشکی باید در سرلوحه کارها قرار گيرد، يادآور شد: عمر 90 ساله این بیمارستان نشان از زحمات بسیار زیادی دارد که در دوره های مختلف کشیده شده و به مردم خدمت رسانی کرده اند.

استاندار یزد يادآور شد: صمیمانه از عنایت مقام معظم رهبری سپاسگزاریم که چنین محلی را برای خدمت به مردم استان یزد در نظر گرفته اند.

پايه گذاري بيمارستان شهيد رهنمون در 91 سال پيش

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد نیز در این نشست اظهار داشت: 91 سال پیش ساختمان این بیمارستان تاسیس و در دوره های مختلف بخش هایی به آن اضافه شده است.

محمدرضا میرجلیلی يادآور شد: بیمارستان شهید رهنمون جایگاه بسیار ويژه اي در دوره های مختلف تاریخی یزد دارد به ویژه در انقلاب 57 و دهم فروردین که از پایگاه های مهم مردمی بود، همچنین در زمان دفاع مقدس نیز مجروحان جنگ در این بیمارستان درمان می شدند.

وی ادامه داد: در ابتدا نام این بیمارستان به نام فرخی یزدی، آزادمردی که الگوی ادبیات ماست نامگذاری شد و در ادامه نیز به نام شهید دکتر رهنمون که الگوی پزشکان یزد است، نامگذاری شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی یزد با اشاره به اینکه ساختمان فعلی بیمارستان در مرکز شهر واقع شده است، بيان كرد: طرح های زیادی از جمله جابجایی این بیمارستان مطرح شد که خوشبختانه در نهایت مقرر شد بیمارستان شهید رهنمون در محل فعلی ساخته شود و اگر می خواهیم بافت تاریخی سالم بماند، باید بتوانیم به ساکنان آن خدمت رسانی کنیم چرا که تعطیلی این بیمارستان بخش زیادی از مردم را با مشکل مواجه می کرد.

بيمارستان شهيد رهنمون با پيشرفت فيزيكي 87 درصدي مراحل تكميل را طي مي كند

میرجلیلی اظهار داشت: با عنایت مقام معظم رهبری، بهسازی ساختمان قبلي و ايجاد ساختمان جدید بیمارستان مصوب شد و این بیمارستان 280 تختخوابی با پیشرفت بالای 87 درصد در دست ساخت و اتمام است.

معاون دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد نیز در این نشست اظهار داشت: پروژه این بیمارستان بزرگترین پروژه عمرانی سلامت استان یزد است و هر چند در سال 85 و سفر دولت نهم به یزد مقرر شده بود فقط مرکز تروما در این بیمارستان ساخته شود اما با سفر پر خیر و برکت مقام معظم رهبری در سال 86 به استان یزد، بیمارستان 280 تختخوابی جایگزین بیمارستان 200 تخت خوابی فعلی مصوب شد.

محمدرضا وفایی نسب ادامه داد: بیمارستان شهید رهنمون در 9 طبقه که دو طبقه زیرزمین است در حال احداث است و باند چرخبال نیز بر بالای پشت بام بیمارستان احداث شده و تمام بخشهای مختلف نیز در این بیمارستان دایر خواهد شد.

استاندار يزد به همراه معاون عمراني خويش و جمعي از مسئولان دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد همچنين رئيس سابق دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد از بخش هاي مختلف بيمارستان در دست احداث شهيد رهنمون يزد بازديد كرد.

عكس: مسعود ميرجليلي