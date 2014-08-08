مسئولان در تمام ايام به خبرنگاران توجه كنند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدتقي زرين چنگ شامگاه پنجشنبه در مراسم تجليل از خبرنگاران، افزود: خبرنگاران توقع دارند كه نهاد، سازمان ها و ارگان هاي مختلف تعامل بيشتري با اين قشر زحمتكش جامعه فرهنگي داشته باشند.

وي گفت: نه تنها 17 مرداد روز شهادت شهيد بزرگوار صارمي، روز خبرنگار است بلكه تمام روزهاي سال نيز روز خبرنگار است زیرا هر روز مطبوعه اي به چاپ مي رسد يا از وسايل ارتباط شنيداري و ديداري مطالبي پخش مي شود.

رئيس خانه مطبوعات فارس ادامه داد: اگر روزي اين اتفاق نيفتند آن روز، روز خبرنگار نيست.

رئيس خانه مطبوعات فارس بيان كرد: نمي توان روز خبرنگار را به روز يا هفته خاصي محدود كرد.

زرين چنگ عنوان كرد: با توجه به اين كه خبرنگاران پا به پاي پليس، مراكز خدماتي و مسئولان در زمستان و تابستان و راه هاي دور و نزديك براي پوشش خبري زحمت مي كشند، باید از خدمات آنها خالصانه تقدير كرد.