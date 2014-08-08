به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله صدیقی خطیب این هفته نماز جمعه تهران در مصلای حضرت امام خمینی (ره) با اشاره به اینکه مسئله مهم جهان اسلام امروز مسئله غزه است، گفت: رهبر حکیم و فرزانه انقلاب اسلامی نیز در خطبه های نماز عید فطر و در سخنرانی در جمع مسئولان نظام به این مسئله پرداختند.

خطیب نماز جمعه تهران افزود: ما شاهد زشتی های جانگذار و نفرت آوری هستیم که تاریخ بشر را سیاه می کند و گویا نسخی است بر همه جنایت های گذشته تاریخ، این گرگ نامشروع و خبیث یعنی صهیونیست های غاصب به افرادی که با این کشور جعلی هم‌پیمان هستند، سکنه اصلی آن را آواره کردند و هر چند وقت یک بار دندان های تیز خود را نشان داده و مرتکب جنایت جنگی و ضد بشری می شوند، این بار هم برگ ننگینی بر پرونده سیاه آنها اضافه شد.

وی افزود: در این مدت حدود یک ماه گذشته با جنایاتی که مرتکب شدند 2 هزار نفر را قتل عام کردند که تعداد کثیر آنها کودکان، زنان، بیماران، پیرمردان و مجروحان بودند، جنایتی فجیع تر از این در تاریخ بشری کم دیدیم. گویی کودک کشی را از حرمله ها به ارث برده اند و هیچ توجیه قانونی و منطقی ندارند.

خطیب موقت نماز جمعه تهران ادامه داد: علیه مردم مظلوم یورش برده و دست خود را به خون کودکان و زنان آلوده می کنند و عجیب تر از آن تماشای نهادهای به اصطلاح حقوق بشر است، سازمان ملل که بی آبرویی و خنثی بودنش در مدت های گذشته ثبت شده بود، در این جنایات شرم آورترین مواجهه را داشتند و سازمان ملل و نهادهای به اصطلاح حقوق بشر با سکوت خود از صهیونیست ها حمایت کردند.

صدیقی گفت: عجیب تر از آن رسوایی که بان کی مون به بار آورد، بود. دبیرکل سازمان ملل در اوج ددمنشی و جنایات جنگی چشم خود را بر روی جنازه 500 کودک بست و با کمال بیشرمی گفت نظامی اسرائیلی اسیر شده باید توسط حماس آزاد شود، نفرت بر شما و رویتان سیاه باد که برای بشریت ننگ و خجالت به بار آوردید.

خطیب موقت نماز جمعه تهران افزود: در کنار این سیاهی ها و پلیدی ها و بی رحمی ها و چهره بزک کرده آمریکا، خدا پرده ها را کنار زد و حمایت های تسلیحاتی، سیاسی و تبلیغاتی آمریکا از این هم‌پیمان درنده خود نمایان شد. اینجا جا دارد تا با همه وجود بگوییم مرگ بر آمریکا زیرا آنها از هیچ کمکی به هم‌پیمان خود کم نگذاشتند.

وی با اشاره به سکوت کشورهای منطقه در کنار سکوت جوامع بین المللی گفت: اینها نه اسلامیت از خود نشان دادند و نه از برادران مسلمان خود دفاع کردند بلکه خبرگزاری هایشان جنایات اسرائیل را منعکس نکرد، نه اسلامیت دارند نه همیت عربی و نه می شود آنها را انسان نامید زیرا حق اسلامیت و انسانیت را پایمال کرده و آبروی خود و همه عروسک های وابسته را بردند، خود را سرافکنده عالم کردند.

صدیقی تصریح کرد: اینها امکانات ملت های اسلامی را در اختیار دارند و با نفت مسلمانان در اختیار صهیونیست ها قرار گرفته اند تا بتوانند حداقل یک روز بیشتر اجازه نفس کشیدن به این ارباب خود بدهند، الحق که در این امتحانات رسوا، مردود و منفور شدند.

خطیب موقت نماز جمعه تهران گفت: مردم غزه که از هوا و زمین و دریا بر سرشان آتش می ریخت در حالی که درهای همه سمت به رویشان بسته شده بود استقامت، حمایت و ایستادگی کردند و با این کار بشریت را خشنود کردند و به آزادیخواهان جهان روحیه داده و به ملت های دربند نشان دادند که مقاومت پیروزی را در بر دارد.

وی افزود: ملت مومن، ولایی و با عاطفه ایران که همیشه الگو هستند در حماسه روز قدس حضور همه جانبه داشتند حتی کسانی که روزی شعار "نه غزه نه لبنان" سر می دادند در این یک ماه گذشته این جریان را محکوم کردند.

صدیقی با اشاره به سالروز پیروزی حزب الله در جنگ سی و سه روزه علیه شاخ تیز آمریکا و دندان خونین مظلوم خور آمریکا یعنی اسرائیل گفت: حزب الله لبنان و رهبر قهرمان عرب سید حسن نصرالله، عامل این پیروزی بودند که با مقاومت خود به جنایتکاران درس داده و افسانه شکست ناپذیری اسرائیل را باطل نمودند و این جرات را برای دیگران ایجاد کردند که امروز هم مردم غزه راه آنها را ادامه دهند.

خطیب موقت نماز جمعه تهران گفت: نام حزب الله و سید حسن نصرالله از شیرین ترین و پرجاذبه ترین واژه ها در عصر معاصر است، در کشورهای اسلامی محبوب ترین چهره این چهره عزیز است، ما این روز را گرامی داشته و برای پیروزی همه جانبه حزب الله دعا می کنیم.

وی در بخش دیگری از خطبه های نماز جمعه تهران با اشاره به اوضاع عراق افزود: به فضل الهی ارگان ها و نهادهای قانونی عراق در حال تشکیل است، انتظار داریم در موقعیت حساس منطقه با اتحادی که برای مومنین عراق زیر پرچم مرجعیت ایجاد شده، نخست وزیر این کشور هم انتخاب شود.

صدیقی همچنین با تقدیر از سربازان گمنام امام زمان (عج) در شناسایی و انهدام شبکه های ضد انقلاب در داخل کشور که موجب ایجاد تفرقه بین مردم می شدند، گفت: سربازان گمنام امام زمان (عج) و نور چشمان ما در وزارت اطلاعات پیروزی جدیدی را آفریدند و شبکه های ماهواره ای که با مرکز انگلیس و آمریکا در ارتباط بوده و نظیر گروه های تکفیری را که در آن سوی مرزها ایجاد اختلاف بین مردم می کنند، عمل می کردند، شناسایی و منهدم کردند.

وی افزود: جزو برنامه های انگلیس بود که این شبکه ها برای ایجاد عزاداری های خشن عمل کنند که هم ملت و هم عزاداران و مداحان و سینه زنان حسینی ما که الگوی عزاداری شان علمای دینی و حضرت امام جعفر صادق(ع) است از این اتفاق خوشحال شدند.

صدیقی ادامه داد: این اتفاق هوشیاری جدیدی بود، آنها در شهرهایی همچون خراسان، اصفهان و قم دارای تجهیزات زیرزمینی بودند و از طریق آن با آمریکا، انگلیس و کشورهای مرتجع ارتباط داشتند.

خطیب نماز جمعه تهران در بخش دیگری از خطبه های این هفته نماز جمعه با اشاره به گذشت یک سال از عمر دولت یازدهم گفت: در طول یک سال همچنان چشم به راه عملی شده وعده های دولت هستیم، اقتصاد مقاومتی دارویی برای تامین رفاه مردم و پیشگیری از بحران های اقتصادی است که جهان درگیر آن شده است، اقتصاد مقاومتی چه زمانی محقق می شود، تا کی وعده ها داده شود اما ما نبینیم که وضع اقتصادی بازار و مردم بهتر شده است.

وی ادامه داد: فکر می کنم دارد دیر می شود، توقع از دولت این است که به داد ملت برسند و از بروکراسی و جلسات به عمل و تجربه پرداخته و از ظرفیت عظیم تحصیلکرده در کشور استفاده کنند. استمداد از نخبگان و کارشناسان اگر به جای جلسات حزبی و گروهی، عمومی شود کار سریعتر پیش خواهد رفت.

صدیقی در بخش دیگری از خطبه های نماز جمعه با اشاره به مسئله فرهنگ در کشور گفت: طرح تکریم زنان در شهرداری تهران انجام شد اما مورد هجمه خارجی قرار گرفت و برخی هم در داخل آن را نپسندیدند اما من این کار را مهمتر از احداث تونل نیایش و بوستان ولایت می دانم.

خطیب نماز جمعه تهران افزود: چند سال پیش رئیس معمم دانشگاه علامه طباطبایی این کار را کرد اما در اولین جابه جایی دولت جدید در دانشگاهها او را برداشتند.

وی خاطرنشان کرد: ما در مدیریت جهادی، اخلاق و نماز جوانان احتیاج به فرهنگسازی داریم و دولت باید از آنچه شهدا برای این کشور به ارمغان آورده اند، پاسداری کند.