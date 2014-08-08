به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد نقی لطفی در خطبه های نماز جمعه اظهار داشت: رژیم صهیونیستی در سرازیری سقوط است و همان‌طور که خداوند متعال وعده داده پیروزی نهایی از آن مسلمانان است.



وی تصریح کرد: دشمنان همواره به‌دنبال ایجاد تفرقه و اختلاف بین مسلمانان هستند که مسلمانان باید مراقب بوده و بیش از پیش متحد شوند.

امام جمعه ایلام با بیان اینکه امروز در غزه کشتار مردم به شکل فجیعی صورت می‌گیرد اضافه کرد: مسئولان حقوق بشر در سازمان‌های جهانی چرا چشمانشان را بر روی این جنایات رژیم اشغالگر بسته‌اند و خود را به کوری زده‌اند.

امام جمعه ایلام اضافه کرد: حماسه 30 روز مقاومت مظلومانه مردم بی‌پناه غزه سومین شکست رژیم اسرائیل رقم خورد و ارتش اسرائیل با فرار از نوار غزه نابودی این رژیم را تسریع بخشید.



لطفی تصریح کرد: بزرگ‌ترین دستاورد حوادث غزه رسوایی بزرگ برای مدعیان حقوق بشر و خیانت سران رژیم‌های فاسد عرب و حقانیت و اقتدار رهبر و نظام اسلامی ایران را برای جهانیان بار دیگر ثابت کرد.

امام جمعه ایلام در بخش دیگری از سخنانش به 17 مرداد ماه روز خبرنگار اشاره کرد و گفت: شغل خبرنگار مقدس و در عین حال سخت و دشوار است و شغل خبرنگاری جز سخت‌ترین و مشقت‌بار ترین شغل‌هاست که وظیفه اصلی خبرنگاران اطلاع‌رسانی شفاف در تمام صحنه‌هاست.



