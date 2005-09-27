جان مردم با پنج ميليارد تومان هزينه در طرح دريا نجات مي يابد

به گزارش خبرنگار خبرگزاري مهر در ساري، سردار حميدرضا حسين آبادي در جمع خبرنگاران رسانه هاي گروهي استان مازندران گفت : 127نفر در دريا و 19 نفر در رودخانه ها و آب بندان هاي استان طي سال جاري غرق شدند كه نسبت به سال گذشته 76 نفر كاهش نشان مي دهد .

وي افزود : همچنين در 75 منطقه از استان پرسنل نيروي انتظامي استقرار ثابت داشته و براي اولين بار نيز از 190پليس براي طرح دريا و طرح هاي جنگلي و مكان هاي ممنوعه استان استفاده كرديم .

فرماندهي انتظامي مازندران مشاوره و مددكار و آموزش همگاني را از برنامه هاي مهم نيروي انتظامي بر شمرد و از آموزش 703 مورد حضور كارشناسان نيروي انتظامي در مساجد و مدارس خبرداد و افزود : مركز مشاوره معاونت اجتماعي در مدت 6 ماهه اول سال 84 ، 723 نفر را در اين مركز مشاوره داده است .

وي اضافه كرد : در همين راستا در 46 كلانتري براي اولين بار مركز مشاوره و مددكاري ايجاد گرديده است .

سردار حسين آبادي ، آموزش 75 هزار دانش آموز دوره هاي مختلف در سال گذشته و پيش بيني 100 هزار نفر از دانش آموزان مقاطع مختلف طي امسال در آموزش همگاني قوانين راهنمايي و رانندگي را از برنامه هاي حوزه معاونت راهنمايي و رانندگي عنوان كرد .

وي افزود : درمدت 6 ماهه اول امسال 44933 فقره گواهينامه صادر و 1431 موتور در اين مدت شماره گذاري شده است.

حسين آبادي همچنين تصادفات درون شهري را 10711 فقره و كنترل تخلفات دورن شهرها را 492 هزارو 694 فقره ذكر كرد.

وي اضافه كرد: 6591 دستگاه موتورسيكلت فاقد مدرك، گواهينامه و كلاه ايمني نيز در اين مدت توقيف و به پاركينگ انتقال داده شده است.

حسين آبادي در ادامه اظهار داشت : 32 باند توزيع كننده مواد مخدر متلاشي و 446 نفر در اين مدت دستگير شدند.

فرماندهي انتظامي مازندران موارد كشفيات را شامل 285 كيلو و 600 گرم انواع مواد ، 2 قبضه سلام، 68 دستگاه تلفن همراه و 77 دستگاه خودرو دانست .

وي در ادامه سخنانش اضافه كرد: 20553 تماس با مركز فوريت هاي امداد و نجات جاده اي در مدت 6 ماهه اول امسال داشته ايم و 623628 تماس با مركز 110 صورت گرفته است .

سردار حسين آبادي افزود : از اين تعداد 451 هزار و 522 تماس تلفني مردم ، راهنمايي از نيروي انتظامي بود و 104هزار و 689 تماس مردم عملياتي بوده است .