لزوم نظارت بر ساخت و سازها در سنندج/ مسئولان نسبت به سرنوشت مناطق حاشيه بي تفاوت نباشند.

به گزارش خبرنگار مهر، سالار مرادي ظهر امروز در جمع نمازگزان ناحيه منفصل شهري نايسر سنندج طي سخناني با اشاره به مشكلات و كمبودهاي اين ناحيه اظهار داشت: عدم نظارت بر وضعيت ساخت و سازها در سنندج باعث بروز مشكلاتي در اين بخش شده است و به همين دليل بايد نظارت ها از سوي ادارات و سازمان هاي دولتي در اين حوزه افزايش يابد.

وي با اشاره به روند شكل گيري مناطق مسكوني همچون نايسر و رشد قارچ گونه آنها بيان كرد: شكل گيري اين مناطق باعث شده است تا شرايط و وضعيت حاكم بر مردم ساكن در اين گونه مناطق با مشكلات مختلفي مواجه شود و به همين دليل بايد در راستاي مقابله با شكل گيري اين گونه مناطق به جد جلوگيري شود.

نماينده مردم شهرستان هاي سنندج، ديواندره و كامياران در مجلس شوراي اسلامي يادآور شد: متاسفانه امروز نه تنها نايسر بلكه شماري ديگر از روستاهاي اطراف سنندج به دليل نبود نظارت هاي لازم وضعيت به مراتب نگران كننده تري دارند و به همين دليل مديران و مسئولان دستگاه ها و ادارات دولتي بايد در اين زمينه با حساسيت بيشتري عمل كند.

وي به مشكلات متعدد مردم ساكن در ناحيه منفصل شهري نايسر اشاره كرد و يادآور شد: ساماندهي وضعيت آب و فاضلاب شهري در نايسر ضروري است و به همين دليل پيگيري هاي متعددي در اين زمينه صورت گرفته و انتظار مي رود كه مسئولان ادارات و سازمان هاي دولتي در اين زمينه وظايف و رسالت خود را به خوبي انجام دهند.

مرادي با اشاره به وضعيت خدمات رفاهي و بهداشتي براي مردم ساكن در ناحيه منفصل شهري نايسر گفت: در اين زمينه نيز پيگيري هاي خوبي صورت گرفته و به همين دليل بايد نه تنها مديران ادارات و سازمان هاي دولتي كه حتي خود نيز در اين حوزه مشاركت و همراهي بهتري با مديران داشته باشند.

وي رفع مشكلات متعدد مردم ساكن در نايسر را در يك زمان كوتاه غيرممكن عنوان كرد و افزود: همدلي و همكاري بين مردم و مسئولان و همچنين عزم جدي تر اعضاي شوراي اسلامي شهر و شهردار در اين زمينه ضروري است و به همين دليل بايد در آينده اي نزديك شاهد تحقق اين مهم و تدوين برنامه ريزي مناسب براي رفع مشكلات نايسر باشيم.

نماينده مردم شهرستان هاي سنندج، ديواندره و كامياران در پايان سخنان خود در سخنراني قبل از خطبه هاي نماز جمعه ناحيه منفصل شهري نايسر يادآور شد: به هر حال امروز نايسر يك واقعيت انكار ناپذير در جامعه به شمار مي رود ولي انتظار داريم كه مسئولان با هوشياري اجازه ندهند كه مناطق ديگري همچون نايسر شكل بگيرد.

در جريان حضور سالار مرادي نماينده مردم شهرستان هاي سنندج، ديواندره و كامياران در ناحيه منفصل شهري نايسر شماري از اعضاي شوراي اسلامي شهر سنندج از جمله سيد غريب سجاديف اسعد فتاحي، جلال شريعتي و سيد بهاالدين حسيني وي را همراهي مي كردند.